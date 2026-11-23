(GLO)- Sáng 23-11, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu tài liệu, hình ảnh với chủ đề “Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam - Hành trình 80 năm kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc”.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham quan không gian trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Chánh

Nội dung trưng bày được chia thành 3 phần, giới thiệu những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai.

Phần thứ nhất giới thiệu tài liệu, hình ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 và những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam. Qua đó, khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng, là nền tảng tinh thần của xã hội và động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Phần thứ hai tập trung làm nổi bật những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Một góc không gian trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Chánh

Phần thứ ba giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, nơi hội tụ bản sắc văn hóa Tây Nguyên và vùng đất Bình Định trước đây. Các tài liệu, hình ảnh giới thiệu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng, lễ hội truyền thống, sử thi, nhà rông, nhà dài cùng những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Bahnar, Jrai và nhiều dân tộc anh em khác.

Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa như nghệ thuật tuồng, bài chòi, võ cổ truyền và truyền thống lịch sử phong phú cũng được giới thiệu, góp phần làm nổi bật sự đa dạng, thống nhất và gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động trưng bày, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai mong muốn phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động trưng bày diễn ra từ ngày 23-11 đến 30-11-2026 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai.