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Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Vietnam+, Vietnam.vn)

(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Anh, tập hợp hơn 300 bức ảnh cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện hành trình vận tải chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách ảnh "Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển".

Đây là công trình tư liệu lịch sử nhằm lưu giữ những dấu ấn của tuyến vận tải chiến lược trên biển, đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã góp sức làm nên kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

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Từ chưa đầy 50 bức ảnh ban đầu, sau quá trình tìm kiếm, sưu tầm, đối chiếu và tuyển chọn, cuốn sách được hoàn thiện với 288 trang, hơn 300 bức ảnh, cùng bản đồ, hình ảnh hiện vật và đồ họa. Ảnh: Vietnam+

Cuốn sách được xuất bản song ngữ Việt - Anh, dày 288 trang, khổ 23 x 25 cm. Từ chưa đầy 50 bức ảnh tư liệu ban đầu, quá trình tìm kiếm, sưu tầm, đối chiếu và tuyển chọn đã giúp nhóm biên soạn hoàn thiện cuốn sách với hơn 300 bức ảnh, kết hợp bản đồ, hình ảnh hiện vật và đồ họa.

Nội dung sách được sắp xếp theo trình tự thời gian, gồm ba phần, khắc họa quá trình hình thành, hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển và sự tiếp nối truyền thống trong thời kỳ mới.

Phần thứ nhất, Quá trình hình thành con đường trên biển mang tên Bác (1946-1961), ghi lại những chuyến vượt biển bí mật trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phần thứ hai, Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại (1961-1975), tái hiện những chuyến tàu không số vượt phong ba, bão tố, bom đạn và sự phong tỏa, truy đuổi quyết liệt của đối phương.

Phần thứ ba, Viết tiếp huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ mới (1975-2026), đề cập sự tiếp nối truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Qua cuốn sách, bạn đọc có thêm góc nhìn trực quan về những gian nan, hiểm nguy mà quân và dân ta đã trải qua để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Để hoàn thiện nội dung, những người làm sách đã tìm đến các bảo tàng, cơ quan lưu trữ, địa danh gắn với tuyến đường như Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng Quân khu 9, bến K15 ở Đồ Sơn (Hải Phòng), sông Gianh, bến Lộ Diêu ở Gia Lai và di tích lịch sử Vũng Rô ở Đắk Lắk. Việc khảo sát thực tế, đối chiếu hồ sơ và thông tin từ nhân chứng giúp các hình ảnh, tư liệu được lựa chọn có cơ sở, phản ánh đúng bối cảnh lịch sử.

Cuốn sách cũng là lời tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh Đoàn 759, Đoàn 125 Hải quân, lực lượng tiếp nhận, vận tải và nhân dân các địa phương ven biển đã góp sức làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Thông qua việc lưu giữ và giới thiệu những tư liệu quý, Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh.

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