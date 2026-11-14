Số hóa hàng vạn tác phẩm, xây dựng “bảo tàng” âm nhạc Việt Nam

(GLO)- Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam được định hướng trở thành “bảo tàng âm nhạc số”, lưu giữ lịch sử âm nhạc, chân dung các nhạc sĩ, nghệ nhân, tác phẩm tiêu biểu, nhạc cụ và những loại hình âm nhạc truyền thống.

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư IMG tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thành lập, triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam. Đây là bước khởi đầu cho dự án xây dựng một nền tảng lưu trữ, bảo tồn và quảng bá các tác phẩm, tư liệu, di sản âm nhạc Việt Nam trên môi trường số.

Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tại lễ ký kết tài trợ thành lập Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam. Ảnh: BTC/VGPNews

Theo định hướng được công bố, Trung tâm trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đảm nhiệm các nhiệm vụ thu thập, sưu tầm, bảo tồn, số hóa, lưu trữ, giới thiệu và quảng bá kho tàng âm nhạc dân tộc. Dự án hướng đến việc hệ thống hóa nguồn tư liệu đang được lưu giữ ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức như bản thảo viết tay, bản nhạc in, bản ghi âm, ghi hình, hình ảnh và tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của các tác giả.

Theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam dự kiến tập trung vào 5 nhóm nội dung chính.

Thứ nhất là lịch sử âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ, giúp công chúng tìm hiểu tiến trình hình thành, phát triển của nền âm nhạc nước nhà gắn với từng giai đoạn lịch sử.

Thứ hai là chân dung và sự nghiệp các nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ. Đây sẽ là nơi giới thiệu thông tin, tư liệu về những người có đóng góp cho đời sống âm nhạc, từ các thế hệ đi trước đến những gương mặt đương đại.

Thứ ba là các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu, bao gồm những sáng tác có giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa. Việc số hóa được kỳ vọng giúp những tác phẩm chưa có điều kiện phổ biến rộng rãi có thêm cơ hội đến với công chúng.

Thứ tư là hệ thống nhạc cụ Việt Nam, góp phần lưu giữ tư liệu về các loại nhạc cụ gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Thứ năm là không gian và các loại hình âm nhạc truyền thống, trong đó có những làn điệu dân ca, hình thức diễn xướng và di sản âm nhạc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo thông tin được công bố tại lễ khởi động dự án, Việt Nam còn hàng vạn tác phẩm âm nhạc chưa được số hóa đầy đủ, cùng kho tàng dân ca phong phú của 54 dân tộc. Đây là nguồn tư liệu lớn mà Trung tâm hướng tới thu thập, bổ sung và lưu trữ.

Không chỉ dừng lại ở chức năng lưu trữ, giới thiệu và quảng bá, Trung tâm còn được giao nhiệm vụ khai thác bản quyền tác phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, thực hiện thanh toán tác quyền. Nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm được định hướng sử dụng để duy trì, phát triển âm nhạc Việt Nam; hỗ trợ hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc sĩ và chi hội sáng tác.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm được kỳ vọng góp phần gìn giữ những giá trị âm nhạc qua nhiều thế hệ, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, nhất là thế hệ trẻ.