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Giao lưu văn học “Từ trang sách đến trang thơ” tại Trường THPT Quy Nhơn

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Tối 14-10, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Gia Lai phối hợp với Trường THPT Quy Nhơn tổ chức chương trình giao lưu văn học với chủ đề “Từ trang sách đến trang thơ” chào mừng Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại chương trình, các nhà thơ, nhà văn như: Văn Công Hùng, Lệ Thu, Phạm Đương, Mai Thìn... đã giao lưu, chia sẻ với cán bộ, giáo viên và học sinh về hành trình sáng tác, nguồn cảm hứng, trải nghiệm sống và những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

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Nhà thơ Văn Công Hùng (bên trái) giao lưu, chia sẻ những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Ảnh: Phi Long

Các câu hỏi của học sinh xoay quanh quá trình sáng tạo, sức sống của văn chương, vai trò của thơ ca trong bồi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Những trao đổi gần gũi, chân thành tạo nên không khí giao lưu cởi mở, ấm áp và giàu cảm hứng.

Qua những câu chuyện nghề và trải nghiệm sáng tác, các nhà văn, nhà thơ gửi gắm đến học sinh thông điệp về tình yêu cuộc sống, ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo.

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