Tác giả Võ Đình Duy đạt giải cuộc thi thơ “Xuân mới” 2026

(GLO) - Sáng 28-3, tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an nhân dân tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi thơ “Xuân mới” 2026. Tác giả Võ Đình Duy - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai vinh dự được trao giải 3 của cuộc thi.

Cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức từ ngày 10-12-2025 đến 10-2-2026. Chỉ trong 2 tháng, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 tác giả tham gia với hơn 3.000 tác phẩm.

Mảng chủ đề được khai thác nhiều nhất tại cuộc thi là mùa xuân, đất nước, con người, trong đó ưu tiên chủ đề về hình tượng Công an nhân dân.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hình tượng trên vốn là đề tài mang tính “truyện” nhiều hơn tính “thơ”, vì vậy viết thế nào cho gợi hình, gợi cảm là vấn đề khó với bất kỳ tác giả nào. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, Ban Giám khảo đã chọn ra được những bài thơ hay với những góc nhìn thi vị về mùa xuân cũng như hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.

Tác giả Võ Đình Duy (thứ 3 từ trái sang) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải đặc biệt dành cho chùm thơ xuất sắc nhất về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích. Ban tổ chức còn trao 11 giải ấn tượng dành riêng cho các tác giả trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham gia cuộc thi, tác giả Võ Đình Duy - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã xuất sắc đạt giải 3 của cuộc thi với chùm 3 bài thơ: Em ở đó, mơ mình trong lòng phố; Khi trời màu trứng sáo; Vọng đại ngàn.

Võ Đình Duy là cây bút mới của văn nghệ Gia Lai nhưng bút lực khá dồi dào. Anh là tác giả của 2 tiểu thuyết vừa ra mắt cách đây chưa lâu, gồm: Núi trên đất bằng; Thung ca vẫn chưa mưa!