Tác giả Võ Đình Duy đạt giải cuộc thi thơ “Xuân mới” 2026

(GLO) - Sáng 28-3, tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an nhân dân tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi thơ “Xuân mới” 2026. Tác giả Võ Đình Duy - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai vinh dự được trao giải 3 của cuộc thi.

Cuộc thi thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức từ ngày 10-12-2025 đến 10-2-2026. Chỉ trong 2 tháng, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 tác giả tham gia với hơn 3.000 tác phẩm.

Mảng chủ đề được khai thác nhiều nhất tại cuộc thi là mùa xuân, đất nước, con người, trong đó ưu tiên chủ đề về hình tượng Công an nhân dân.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hình tượng trên vốn là đề tài mang tính “truyện” nhiều hơn tính “thơ”, vì vậy viết thế nào cho gợi hình, gợi cảm là vấn đề khó với bất kỳ tác giả nào. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, Ban Giám khảo đã chọn ra được những bài thơ hay với những góc nhìn thi vị về mùa xuân cũng như hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.

8f3f0e44adfa23a47aeb.jpg
Tác giả Võ Đình Duy (thứ 3 từ trái sang) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải đặc biệt dành cho chùm thơ xuất sắc nhất về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích. Ban tổ chức còn trao 11 giải ấn tượng dành riêng cho các tác giả trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham gia cuộc thi, tác giả Võ Đình Duy - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã xuất sắc đạt giải 3 của cuộc thi với chùm 3 bài thơ: Em ở đó, mơ mình trong lòng phố; Khi trời màu trứng sáo; Vọng đại ngàn.

Võ Đình Duy là cây bút mới của văn nghệ Gia Lai nhưng bút lực khá dồi dào. Anh là tác giả của 2 tiểu thuyết vừa ra mắt cách đây chưa lâu, gồm: Núi trên đất bằng; Thung ca vẫn chưa mưa!

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

null