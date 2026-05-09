Lễ vía Thiên Hậu thánh mẫu tại di tích chùa Bà

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Ngày 9-5 (nhằm ngày 23-3 âm lịch), tại di tích chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ vía Thiên Hậu thánh mẫu.

Cụ thể, từ ngày 8 đến 9-5 (tức ngày 22 đến 23-3 âm lịch), tại di tích chùa Bà diễn ra lễ khai kinh cầu quốc thái dân an, lễ nghinh thần, lễ tế Thiên Hậu thánh mẫu (tế Bà), tế Thai Sanh thánh mẫu, Thành Hoàng bản cảnh theo tín ngưỡng dân gian.

Lễ tế Thiên Hậu thánh mẫu được thực hiện theo phong tục truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dịp này, người dân và du khách đến di tích chùa Bà dâng hương, cầu nguyện gia đạo bình yên còn được thưởng thức cơm chay miễn phí.

Lễ khai kinh cầu quốc thái dân an. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cùng với nghi lễ, tại di tích chùa Bà còn có hội đánh bài chòi dân gian, hát bội phục vụ người dân, du khách từ ngày 9 đến 11-5 (tức ngày 23 đến 25 - 3 âm lịch).

Theo ban tổ chức, chương trình lễ vía Thiên Hậu thánh mẫu năm nay được tổ chức quy mô hơn mọi năm, kết hợp các nghi lễ truyền thống với hoạt động trải nghiệm văn hóa, vừa tạo điểm nhấn cho di tích, vừa hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Khách thập phương về chùa Bà tham quan chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Di tích chùa Bà gắn với Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được tổ chức hằng năm vào ngày 30 tháng Giêng đến mùng 2 tháng Hai âm lịch. Đây là một trong những lễ hội cổ truyền tiêu biểu của vùng Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai), gắn với quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Nước Mặn cách đây gần bốn thế kỷ.

