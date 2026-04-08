Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Bắc đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình An Cửu

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh; Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Bắc cùng đông đảo người dân thôn An Cửu.

Đình An Cửu (thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc) có diện tích 1.033,4 m2, đây là thiết chế văn hóa truyền thống gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân địa phương. Theo các tư liệu lịch sử và ký ức của các bậc cao niên, đình được hình thành từ trước thế kỷ XIX, là nơi thờ Thành Hoàng bản cảnh và Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần; đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của Nhân dân trong vùng.

Đại diện UBND xã Tuy Phước Bắc và thôn An Cửu nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Một trong những giá trị đặc biệt của đình An Cửu là hiện vẫn còn lưu giữ 4 sắc phong của các vua triều Nguyễn (niên hiệu Thành Thái, Duy Tân, Khải Định). Đây là những tư liệu Hán-Nôm quý giá, khẳng định vai trò của các vị thần được thờ phụng, đồng thời phản ánh đời sống tín ngưỡng, phong tục và truyền thống lịch sử lâu đời của cộng đồng cư dân nơi đây.

Bên cạnh đó, di tích còn mang giá trị tiêu biểu về kiến trúc truyền thống với hệ thống tam quan, trụ biểu, bình phong, chính điện cùng các họa tiết trang trí mang đậm bản sắc văn hóa dân gian. Hệ thống hoành phi, câu đối, nghi lễ tế tự, các lễ hội như Thanh minh, Xuân kỳ, Thu tế… vẫn được duy trì, góp phần giữ gìn không gian văn hóa làng xã đặc trưng của người Việt.

Các đại biểu và nhân dân tham gia lễ rước sắc, rước bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình An Cửu.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, UBND tỉnh đã quyết định xếp hạng đình An Cửu là di tích cấp tỉnh theo quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 10-3-2026.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình An Cửu cho chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước Bắc.

Tiếp đó, đại biểu và nhân dân đã tham gia lễ rước sắc, rước bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và dâng hương tại đình An Cửu.