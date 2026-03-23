Gia Lai: Xếp hạng thêm 2 di tích lịch sử cấp tỉnh

ĐẶNG VĂN ĐỆ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các Quyết định số 871 và 872/QĐ-UBND về việc xếp hạng 2 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: đình An Cửu (xã Tuy Phước Đông) và danh thắng Mũi Vi Rồng-Núi Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông).

Đình An Cửu hiện lưu giữ 5 sắc phong thần của các vua triều Nguyễn, gồm: Thành Thái (2 sắc), Duy Tân (2 sắc), Khải Định (1 sắc) đều hợp phong cho các vị thần, gồm: Thái giám Bạch mã tôn thần và Thành hoàng bổn cảnh, chuẩn y cho dân làng phụng thờ theo tín ngưỡng tâm linh.

Đình An Cửu gắn liền với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương và các sắc phong được xem như báu vật của làng, được bảo vệ cẩn thận, hiện vẫn còn nguyên vẹn. Di tích Đình An Cửu rộng 1033,4 m². Trong đó, khu vực bảo vệ I: 456,5 m² (0,04ha); khu vực bảo vệ 2: 576,9 m² (0,06ha).

glo-them-ba-di-tich-2.jpg
Di tích Đình An Cửu, thôn An Cửu, xã Tuy Phước Đông.

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thuộc thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông là di tích mang giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử. Mũi Vi Rồng là một phần của ngọn núi Tân Phụng, nằm sát biển có hình dáng tựa như một con rồng khổng lồ vươn mình ra biển lớn. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với núi đá nhấp nhô, hang động độc đáo, nước biển xanh, trong… Mũi Vi Rồng còn gắn với truyền thuyết một thầy địa lý đời nhà Đường có tên là Cao Biền đến đây để yếm long mạch.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi Tân Phụng là căn cứ của Huyện ủy Phù Mỹ. Theo quyết định xếp hạng, di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng có diện tích: 10.000 m². Trong đó, khu vực bảo vệ I: 10.000 m²; không khoanh vùng khu vực bảo vệ II.

glo-them-ba-di-tich-3.jpg
Di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông.

Đến nay, Gia Lai có tổng cộng 200 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Về chùa Phật Lồi xin lộc đầu năm

Văn hóa

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Văn hóa

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

null