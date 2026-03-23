Gia Lai: Xếp hạng thêm 2 di tích lịch sử cấp tỉnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các Quyết định số 871 và 872/QĐ-UBND về việc xếp hạng 2 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: đình An Cửu (xã Tuy Phước Đông) và danh thắng Mũi Vi Rồng-Núi Tân Phụng (xã Phù Mỹ Đông).

Đình An Cửu hiện lưu giữ 5 sắc phong thần của các vua triều Nguyễn, gồm: Thành Thái (2 sắc), Duy Tân (2 sắc), Khải Định (1 sắc) đều hợp phong cho các vị thần, gồm: Thái giám Bạch mã tôn thần và Thành hoàng bổn cảnh, chuẩn y cho dân làng phụng thờ theo tín ngưỡng tâm linh.

Đình An Cửu gắn liền với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương và các sắc phong được xem như báu vật của làng, được bảo vệ cẩn thận, hiện vẫn còn nguyên vẹn. Di tích Đình An Cửu rộng 1033,4 m². Trong đó, khu vực bảo vệ I: 456,5 m² (0,04ha); khu vực bảo vệ 2: 576,9 m² (0,06ha).

Di tích Đình An Cửu, thôn An Cửu, xã Tuy Phước Đông.

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thuộc thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông là di tích mang giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử. Mũi Vi Rồng là một phần của ngọn núi Tân Phụng, nằm sát biển có hình dáng tựa như một con rồng khổng lồ vươn mình ra biển lớn. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với núi đá nhấp nhô, hang động độc đáo, nước biển xanh, trong… Mũi Vi Rồng còn gắn với truyền thuyết một thầy địa lý đời nhà Đường có tên là Cao Biền đến đây để yếm long mạch.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi Tân Phụng là căn cứ của Huyện ủy Phù Mỹ. Theo quyết định xếp hạng, di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng có diện tích: 10.000 m². Trong đó, khu vực bảo vệ I: 10.000 m²; không khoanh vùng khu vực bảo vệ II.

Di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông.

Đến nay, Gia Lai có tổng cộng 200 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh.