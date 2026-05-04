Giới thiệu sách nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác

(GLO)- Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vừa giới thiệu tác phẩm “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của ông (5/5/1818 - 5/5/2026).

Cuốn sách do tác giả Phạm Đức Hải biên soạn, dày 272 trang, gồm 3 phần: Các Mác - Cuộc đời và hành trình tư tưởng; Tư bản - Tác phẩm kinh điển tiêu biểu của Các Mác; Nhận định về Các Mác và chủ nghĩa Mác.

Tác phẩm “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” của tác giả Phạm Đức Hải. Ảnh: VHO

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã lựa chọn phương pháp lược trích các tác phẩm kinh điển nhằm tái hiện hành trình tư tưởng của Các Mác theo dòng thời gian; đồng thời làm nổi bật những phát hiện quan trọng như: quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người, quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết về giá trị thặng dư.

Bên cạnh việc khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác, cuốn sách cũng dành dung lượng đáng kể để giới thiệu bộ Tư bản - công trình mà Các Mác dành gần 40 năm nghiên cứu và hoàn thiện.

Dù bối cảnh lịch sử đã thay đổi, nhiều luận điểm về kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, tiền tệ và tín dụng trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị tham khảo.

Các Mác (1818 - 1883) là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân quốc tế…

Các công trình lý luận của ông, đặc biệt là bộ Tư bản, đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của khoa học xã hội.