Giới thiệu sách nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của Các Mác

NHÃ UYÊN (theo VHO, nxbhcm.com.vn)

(GLO)- Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vừa giới thiệu tác phẩm “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” nhân kỷ niệm 208 năm ngày sinh của ông (5/5/1818 - 5/5/2026).

Cuốn sách do tác giả Phạm Đức Hải biên soạn, dày 272 trang, gồm 3 phần: Các Mác - Cuộc đời và hành trình tư tưởng; Tư bản - Tác phẩm kinh điển tiêu biểu của Các Mác; Nhận định về Các Mác và chủ nghĩa Mác.

Tác phẩm “Các Mác và Tư bản - Trích tác phẩm kinh điển” của tác giả Phạm Đức Hải. Ảnh: VHO

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã lựa chọn phương pháp lược trích các tác phẩm kinh điển nhằm tái hiện hành trình tư tưởng của Các Mác theo dòng thời gian; đồng thời làm nổi bật những phát hiện quan trọng như: quy luật phát triển của lịch sử xã hội loài người, quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết về giá trị thặng dư.

Bên cạnh việc khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác, cuốn sách cũng dành dung lượng đáng kể để giới thiệu bộ Tư bản - công trình mà Các Mác dành gần 40 năm nghiên cứu và hoàn thiện.

Dù bối cảnh lịch sử đã thay đổi, nhiều luận điểm về kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, tiền tệ và tín dụng trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị tham khảo.

Các Mác (1818 - 1883) là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân quốc tế…

Các công trình lý luận của ông, đặc biệt là bộ Tư bản, đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của khoa học xã hội.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

