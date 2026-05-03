Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Các hãng truyền thông Iran ngày 2-5 đã thông báo về việc Tehran gửi cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm một "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận.

Iran chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Ảnh: WANA

"Chính phủ Iran nhấn mạnh rằng các vấn đề phải được giải quyết trong 30 ngày và các bên cần tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận thay vì kéo dài lệnh ngừng bắn", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars tiết lộ đề xuất mới của Tehran được đưa ra nhằm hồi đáp sáng kiến 9 điểm trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, đề xuất 14 điểm của Iran yêu cầu Mỹ đảm bảo không tái diễn các hành vi quân sự, rút quân khỏi các khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Tehran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường tổn thất và chấm dứt xung đột ở cả Liban. Ngoài ra, văn bản này cũng đưa ra một một khuôn khổ liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đang bị phong tỏa kép bởi cả Mỹ và Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, nhưng không nêu rõ điểm nào trong văn bản mới nhất của Iran mà ông không thể chấp nhận.

Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự

Iran đã bắt đầu hạ thấp sản lượng khai thác dầu mỏ trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm mạnh do tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời nguy cơ xung đột leo thang tiếp tục gia tăng khi đàm phán giữa hai bên rơi vào bế tắc.

Kho chứa dầu trên đảo Kharg Island, Iran. Ảnh: IRNA

Các nguồn tin cho biết lệnh phong tỏa đã khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc vươn khơi ra vùng biển quốc tế, dẫn tới lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, các cơ sở lưu trữ trong nước đang dần đầy, buộc Tehran phải điều chỉnh giảm sản lượng, đặc biệt là tại các mỏ dầu đã cũ và khó khôi phục nếu dừng khai thác.

Giới chức Iran thừa nhận đội ngũ kỹ sư của nước này đang liên tục điều chỉnh hoạt động của hạ tầng dầu khí trong điều kiện sản xuất bị gián đoạn và phải khởi động lại nhiều lần. Đại diện ngành xuất khẩu dầu khí Iran nhận định nước này có kinh nghiệm đối phó với các tình huống tương tự, song áp lực hiện nay là rất lớn.

7 thành viên chủ chốt trong OPEC+ nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu mỏ

7 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mục tiêu khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, báo hiệu quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất bất chấp sự kiện Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đột ngột rời khỏi nhóm hôm 1-5.

Biện pháp nêu trên dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về chính sách ngày 3-5.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. Ảnh: globalenergyprize.org/TTXVN

Quyết định nâng cao sản lượng khai thác dầu mỏ, tương tự mức tăng 206.000 thùng/ngày trong tháng 4, đã được điều chỉnh sau sự rút lui của UAE, và liên quan đến 7 thành viên chủ chốt của OPEC+ gồm Ả rập Xê út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Tuy nhiên, động thái này lại mang tính biểu tượng nhiều hơn trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran dẫn đến lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz.

Việc phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng này đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nhà sản xuất lớn như Ả rập Xê út, Iraq và Kuwait giảm mạnh, khiến quyết định tăng sản lượng hiện tại chỉ mang tính lý thuyết.

Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan

Ngày 2-5, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), nhằm vào Thủ đô Khartoum, nơi quân đội Sudan đang kiểm soát. Đây là vụ tấn công thứ hai bằng UAV tại Khartoum trong tuần này.

Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan. Ảnh minh họa: Reuters



Cuộc tấn công bằng UAV của RSF tại khu vực Omdurman thuộc Thủ đô Khartoum của Sudan, đã khiến 5 dân thường thiệt mạng. Cũng trong tuần này, một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào một bệnh viện ở khu vực Jebel Awliya, thuộc Thủ đô Khartoum.

Cuộc xung đột Sudan đã bước sang năm thứ tư, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến hơn 10 triệu người phải di dời và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Mexico: Không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu trong Lễ hội Hoa và Vườn FYJA 2026

Những ngày đầu tháng 5, khu Polanco sang trọng của Mexico City như được “thay áo mới” khi Lễ hội Hoa và Vườn FYJA 2026 chính thức khai mạc, biến đại lộ Presidente Masaryk thành một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu giữa lòng thủ đô Mexico.

Các mặt tiền cửa hàng, nhà hàng và khách sạn dọc tuyến phố Presidente Masaryk được phủ kín hoa tươi, tạo nên không gian nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Ảnh: TTXVN

Dọc đại lộ nổi tiếng Presidente Masaryk kéo dài tới Công viên Lincoln, gần 110 tác phẩm sắp đặt hoa đã được dựng lên, kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật đương đại và bản sắc văn hóa Mexico. Các mặt tiền cửa hàng, khách sạn và nhà hàng phủ kín hoa tươi với đủ gam màu nổi bật, tạo nên khung cảnh như một “bảo tàng ngoài trời” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ban tổ chức cho biết lễ hội năm nay dự kiến đón hơn 500.000 lượt khách. Với chủ đề “Khu vườn Mexico”, FYJA 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn khắc họa chiều sâu văn hóa bản địa thông qua các tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và truyền thuyết dân gian Mexico.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, lễ hội còn tổ chức các hội thảo về thực vật, chương trình giáo dục môi trường và nhiều cuộc thi dành cho sinh viên đại học. Qua đó, FYJA 2026 không chỉ tôn vinh nghệ thuật sắp đặt hoa mà còn truyền tải thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.