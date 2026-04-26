Tin thế giới tối 25-4: Mỹ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga

(GLO)- Mỹ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga; Iran nêu lập trường trước thềm đàm phán gián tiếp với Mỹ; Nhật Bản sơ tán hơn 3.200 người do cháy rừng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-4.

Mỹ không gia hạn giấy phép mua dầu mỏ của Iran và Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24-4 tuyên bố các giấy phép miễn trừ cho phép mua dầu mỏ của Nga và Iran sẽ không được gia hạn sau hạn chót ngày 16-5. Động thái này cho thấy Mỹ siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt năng lượng nhằm vào hai quốc gia xuất khẩu dầu lớn.

Dầu mỏ Nga. Ảnh minh họa: Bloomberg

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Bessent khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không gia hạn các giấy phép miễn trừ thuế đối với dầu thô của Nga và Iran sau khi thời hạn hiện tại kết thúc vào ngày 16-5 tới.

Trước đó, Mỹ đã cấp giấy phép 30 ngày đầu tiên vào tháng 3 cho phép vận chuyển dầu thô của Nga được chất lên tàu trước ngày 11-3, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu do xung đột ở Trung Đông gây ra. Đến ngày 17-4, Mỹ tiếp tục gia hạn thêm 30 ngày. Tuy nhiên, theo ông Bessent, đây sẽ là lần gia hạn cuối cùng.

Các chuyên gia nhận định quyết định này thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với cả Nga và Iran, bất chấp những lo ngại về biến động giá năng lượng toàn cầu. Việc không gia hạn miễn trừ đồng nghĩa với việc các lô hàng dầu thô còn đang trên biển sau ngày 16-5 sẽ không được phép cập cảng và giao dịch, chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Iran nêu lập trường trước thềm đàm phán gián tiếp với Mỹ

Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 25-4, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (còn gọi là Bộ Tư lệnh Quân sự khẩn cấp) của nước này cho biết sẽ có phản ứng nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp kiểm soát hàng hải trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thăm Pakistan để thảo luận về đề xuất đàm phán của Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong ngày 25-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại thủ đô Islamabad. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Iran trong khuôn khổ chuyến công du gồm 3 chặng, bao gồm Oman và Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Araghchi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với các quan chức Mỹ.

Iran khôi phục hoạt động bay thương mại tại sân bay lớn nhất đất nước

Ngày 25-4, Iran chính thức khôi phục hoạt động hàng không tại sân bay lớn nhất đất nước ở thủ đô Tehran, gần 2 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo truyền hình nhà nước Iran, những chuyến bay đầu tiên đã cất cánh từ sân bay Imam Khomeini tới các thành phố Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, Muscat ở Oman và Medina ở Saudi Arabia. Tuy nhiên, thông tin về các chuyến bay từ bên ngoài đến Tehran, không được đề cập.

Sân bay Quốc tế Imam Khomeini. Ảnh: Reuters

Iran mở lại một phần không phận và bắt đầu khôi phục hoạt động bay thương mại từ giữa tháng này, khoảng một tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Cùng với khôi phục hoạt động hàng không, Iran cũng khẩn trương tiến hành sửa chữa hệ thống cầu cống và giao thông đường bộ, đường sắt bị hư hại trong xung đột.

Nhật Bản sơ tán hơn 3.200 người do cháy rừng

Chính quyền tỉnh Iwate ở vùng Đông Bắc nước này đã kêu gọi hơn 3.200 người dân sơ tán trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng tại địa phương.

Khói lửa cháy rừng bao trùm khu vực miền núi Otsuchi thuộc tỉnh Iwate, Nhật Bản ngày 23-4-2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tuyên bố của chính quyền địa phương, tính đến sáng 25-4, các đám cháy ở vùng núi thuộc tỉnh Iwate đã thiêu rụi khoảng 700 ha rừng kể từ khi bùng phát cách đây 3 ngày. Tại khu vực thung lũng gần thị trấn Otsuchi thuộc tỉnh trên, các cột khói đen vẫn đang bốc lên trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt cháy rừng và các ngôi nhà nằm sát đám cháy.

Theo thông báo, nhà chức trách dự kiến huy động khoảng 10 máy bay trực thăng và hơn 1.300 lính cứu hỏa cùng binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ ngày 25-4 để dập tắt các đám cháy. Tính đến nay, ít nhất 8 tòa nhà đã bị cháy nhưng tất cả cư dân đã được sơ tán an toàn.