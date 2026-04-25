Tin thế giới sáng 25-4: Vé xem chung kết World Cup bị “thổi giá" lên tới hơn 2 triệu USD

(GLO)- Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán với Iran; EU chưa sẵn sàng nới lỏng trừng phạt Iran; Vé xem chung kết World Cup bị “thổi giá" lên tới hơn 2 triệu USD... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-4.

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan làm dấy lên hy vọng về các cuộc đàm phán với Iran

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, các Đặc phái viên Mỹ sẽ lên đường tới Pakistan vào sáng 25-4, để tiến hành đàm phán với Ngoại trưởng Iran.

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử các Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan, trong lúc Ngoại trưởng Iran vừa đặt chân tới nước này, làm dấy lên hy vọng về vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Pakistan cho biết, Ngoại trưởng Iran Araqchi hiện không dự kiến gặp trực tiếp phái đoàn Mỹ tại Islamabad.

Thư ký báo chí Nhà Trắng tỏ ra lạc quan khi cho biết, Washington đã ghi nhận một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm bước tiến mới vào cuối tuần này. Bà Leavitt cũng cho biết, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sẵn sàng tới Pakistan tham gia nếu các cuộc tiếp xúc hiện nay đạt kết quả tích cực.

EU chưa sẵn sàng nới lỏng trừng phạt Iran

Theo The Guardian ngày 24-4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng là Đức Friedrich Merz về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, ông Merz cho rằng EU có thể từng bước nới lỏng trừng phạt nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện. Phát biểu sau cuộc họp với các lãnh đạo EU tại Cộng hòa Síp, ông nhấn mạnh việc giảm trừng phạt có thể là một phần đóng góp nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán và hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.

EU từ chối giảm trừng phạt cho Iran. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo EU nhận định động thái này là quá sớm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc nới lỏng trừng phạt chỉ có thể được xem xét khi có bằng chứng rõ ràng về việc giảm leo thang căng thẳng từ phía Iran.

Hiện EU đang áp đặt trừng phạt đối với 263 quan chức và 53 tổ chức của Iran, đồng thời cấm cung cấp thiết bị hoặc tài chính có thể bị sử dụng cho các hoạt động đàn áp trong nước.

Mỹ giảm thuế thép, nhôm nhập khẩu từ Mexico và Canada

Bộ Kinh tế Mexico ngày 24-4 cho biết Mỹ đã công bố trên Công báo Liên bang các thủ tục và điều kiện để các nhà sản xuất thép và nhôm có hoạt động tại Mexico và/hoặc Canada được hưởng cơ chế giảm thuế đối với hàng xuất khẩu phục vụ ngành ô tô hạng nặng của Mỹ.

Theo quy định mới, mức thuế hiện hành 50% áp dụng với thép và nhôm nhập khẩu từ Mexico và Canada có thể được giảm xuống tối đa còn 25%, tùy thuộc vào các cam kết sản xuất mà doanh nghiệp thực hiện tại lãnh thổ Mỹ.

Công nhân kiểm tra sản phẩm nhôm thô ở kho cảng Canada. Ảnh: ZumaPress/TTXVN

Bộ Kinh tế Mexico cho biết để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải đáp ứng 4 điều kiện chính, gồm tuân thủ quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), thực hiện công đoạn nấu chảy và đúc trong khu vực Bắc Mỹ, là nhà cung ứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho ngành ô tô hạng nặng của Mỹ, đồng thời trình kế hoạch về các cam kết sản xuất mới tại Mỹ.

Việc công bố quy định mới trên diễn ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ đang tiến hành đàm phán thương mại nhằm giảm bớt các mức thuế áp lên thép, nhôm và lĩnh vực ô tô của Mexico trước thềm đợt rà soát chính thức Hiệp định USMCA dự kiến vào cuối tháng 5 tới.

Vé xem chung kết World Cup bị “thổi giá" lên tới hơn 2 triệu USD

Giá vé trận chung kết World Cup 2026 đang bị đẩy lên mức chưa từng có trên thị trường thứ cấp, khi một số người bán chào giá gần 2,3 triệu USD cho mỗi chỗ ngồi. Các vị trí này nằm phía sau khung thành, khu khán đài thấp.

Mức giá cao ngất ngưởng của một chỗ ngồi trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Euronews

FIFA cho biết không kiểm soát mức giá trên thị trường thứ cấp, nhưng áp dụng phí 15% đối với cả người mua và người bán trong mỗi giao dịch.

Ngoài các mức giá “khủng”, thị trường cũng ghi nhận nhiều mức giá chênh lệch lớn tùy vị trí. Một chỗ ngồi ở khán đài thấp được rao khoảng 207.000 USD, trong khi một chỗ ở tầng trên cùng có giá 138.000 USD. Thậm chí, các vị trí gần nhau cũng có sự khác biệt đáng kể, có chỗ chỉ khoảng 23.000 USD. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất cho trận chung kết được ghi nhận khoảng 10.923 USD/chỗ cho các vị trí ở gần đỉnh khán đài.

FIFA cho biết mô hình bán và chuyển nhượng này phù hợp với thông lệ của các sự kiện thể thao và giải trí lớn tại Bắc Mỹ, trong đó giá được điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thị trường nhằm tối ưu doanh thu và đảm bảo giá trị thương mại của sự kiện.

Trên kênh bán chính thức, FIFA đã mở bán thêm các chỗ ngồi mới, với giá cho trận chung kết ở mức khoảng 10.990 USD.