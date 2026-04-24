Tin thế giới sáng 24-4: Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần

(GLO)- Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần; Indonesia bác bỏ khả năng thu phí eo biển Malacca; Canada không tiếp tục nhượng bộ Mỹ trước đàm phán thương mại; Đan Mạch: Va chạm tàu hỏa, 17 người bị thương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-4.

Israel và Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần sau cuộc đàm phán ngày 23-4 tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đánh giá cuộc gặp giữa các đại sứ của Israel và Liban tại Mỹ đã diễn ra "rất tốt đẹp". Đây là cuộc đàm phán cấp đại sứ thứ hai giữa hai quốc gia Trung Đông kể từ tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm ông đang mong chờ cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun "trong tương lai gần”, đồng thời bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài trong năm nay.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Liban có hiệu lực từ ngày 16/4. Trong thời gian qua, bất chấp thỏa thuận này, phía Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban, gây ra một số thương vong và dẫn đến các hành động đáp trả của Hezbollah.

Indonesia bác bỏ khả năng thu phí eo biển Malacca

Chính phủ Indonesia đang tăng cường các hoạt động tuần tra trên biển nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiềm ẩn nhiều biến động.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Malacca. Ảnh: DEPOSITPHOTOS

Phát biểu tại Batam, người đứng đầu Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia (Bakamla), Chuẩn Đô đốc Irvansyah, cho biết lực lượng này đang triển khai 3 hình thức tuần tra chính, bao gồm tuần tra độc lập, tuần tra phối hợp trong nước và tuần tra chung với các đối tác quốc tế.

Trong một diễn biến khác, ngày 23-4, Chính phủ Indonesia khẳng định không có kế hoạch áp thuế đối với tàu thuyền qua lại eo biển Malacca sau phát biểu gây chú ý mới đây của Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa.

Bộ trưởng Purbaya đề cập khả năng Indonesia có thể thu phí tàu thuyền qua eo biển Malacca, tuyến hàng hải chiến lược nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời so sánh với việc Iran thiết lập trạm thu phí tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây chỉ là nhận định mang tính giả định và không khả thi trên thực tế.

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono khẳng định nước này ủng hộ tự do hàng hải và duy trì các tuyến vận tải quốc tế mở, trung lập và cùng có lợi. “Indonesia không có quyền áp đặt phí đối với hoạt động quá cảnh. Điều đó không phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông nói.

Canada không tiếp tục nhượng bộ Mỹ trước các cuộc đàm phán về USMCA

Ngày 23-4, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada sẽ không nhượng bộ thêm bất kỳ điều gì cho Mỹ trước các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại lục địa, đồng thời khẳng định Washington sẽ không được phép áp đặt các điều khoản của cuộc đàm phán.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu của ông Carney được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin nói rằng Mỹ đang áp đặt một "phí gia nhập" vào các cuộc đàm phán thương mại với Canada và yêu cầu nhượng bộ trước khi đàm phán bắt đầu.

Ông Carney nói: "Đây không phải là trường hợp cho phép Mỹ áp đặt các điều khoản. Chúng ta đang đàm phán, chúng ta có thể đạt được một kết quả cùng có lợi. Sẽ mất một chút thời gian và chúng ta sẽ nắm bắt các cơ hội."

Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (USMCA) sẽ được xem xét bắt buộc trong năm nay. Mexico và Mỹ đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc xem xét đó vào tháng Một, nhưng Canada và Mỹ vẫn chưa bắt đầu.

Anh chi gần 900 triệu USD cho Pháp nhằm siết kiểm soát di cư qua eo biển Manche

Ngày 23-4, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ chi tới 660 triệu bảng Anh (tương đương gần 900 triệu USD) cho Pháp trong một thỏa thuận an ninh biên giới mới kéo dài ba năm, nhằm hạn chế tình trạng người di cư vượt biên trái phép qua eo biển Manche.

So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận này thay thế cơ chế hợp tác trước đó trị giá khoảng 480 triệu bảng, được ký kết năm 2023 và đã hết hạn vào đầu năm nay. So với giai đoạn trước, các biện pháp mới được đánh giá là toàn diện hơn, kết hợp giữa tăng cường hiện diện lực lượng và mở rộng năng lực giám sát.

Cụ thể, hai bên sẽ triển khai một đơn vị cảnh sát chống bạo động gồm khoảng 50 người, đồng thời mở rộng các đội cảnh sát tình báo và tư pháp. Hoạt động tuần tra trên biển cũng được tăng cường với việc bổ sung thêm các tàu. Về công nghệ, Pháp sẽ tăng cường sử dụng máy bay không người lái, hai trực thăng và hệ thống camera nâng cấp, bổ sung một tàu tuần tra mới và hơn 20 sĩ quan hàng hải nhằm ngăn chặn các thuyền di cư bằng đường biển.

Đan Mạch: Va chạm tàu hỏa, 17 người bị thương

Ngày 23-4, một vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra tại Đan Mạch đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Tại thời điểm xảy ra va chạm, có tổng cộng 38 người trên cả hai đoàn tàu. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ giới chức địa phương, hai đoàn tàu chở khách đã đâm trực diện vào nhau trên tuyến đường sắt địa phương nối giữa hai thị trấn Hillerød và Kagerup, thuộc khu vực Bắc Zealand, cách thủ đô Copenhagen khoảng 40km về phía Bắc. Tại thời điểm xảy ra va chạm, có 38 người trên cả hai đoàn tàu.

Vụ việc đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng quân sự và xe cứu thương chuyên dụng. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế đã được huy động trên quy mô lớn để triển khai công tác cứu nạn và hỗ trợ hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được xác định.