Tin thế giới tối 23-4: Thành phố Dnipro của Ukraine hứng tập kích UAV

(GLO)- Thành phố Dnipro của Ukraine hứng tập kích UAV; Iran nhận khoản thu đầu tiên từ thu phí quá cảnh eo biển Hormuz; Mỹ: Hàng nghìn người xếp hàng để được gặp chú voi Linh Mai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-4.

Thành phố Dnipro của Ukraine hứng tập kích UAV

Một tòa nhà ở Dnipro bị hư hại sau khi trúng tập kích của UAV. Ảnh: Reuters

Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo thông tin được ông Oleksandr Hanzha, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk đăng trên Telegram, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào thành phố Dnipro trong đêm 23-4.

“Có 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Số nạn nhân trong cuộc tấn công ban đêm vào Dnipro tiếp tục tăng”, thông báo cho biết. Một người khác hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

Lực lượng cứu hộ Ukraine đưa thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà sau vụ không kích bằng UAV. Ảnh: ODA

Không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm UAV Nga đã hướng về thành phố trong đêm, gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn sau khi đánh trúng khu dân cư. Một UAV được cho là đã lao trực tiếp vào tòa nhà nhiều tầng, khiến nhiều căn hộ bốc cháy. Ngoài ra, ô tô, cửa hàng và nhiều khu vực khác cũng bị thiêu rụi.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Iran nhận khoản thu đầu tiên từ thu phí quá cảnh eo biển Hormuz

Iran thông báo ngân hàng trung ương nước này đã nhận được khoản thu đầu tiên từ hệ thống thu phí qua eo biển Hormuz.

“Những khoản doanh thu đầu tiên từ phí quá cảnh tại eo biển Hormuz đã được nạp vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương Iran”, trang tin Tasnim dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid-Reza Haji Babaei ngày 23-4 cho biết.

Iran kiểm soát một phần eo biển Hormuz từ đầu xung đột. Ảnh: CNBC

Nghị sĩ Iran Alireza Salimi cũng nói với Tasnim rằng Iran đã bắt đầu thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển.

Theo Tasnim, số tiền thu được thay đổi tùy thuộc vào loại và khối lượng hàng hóa cũng như mức độ rủi ro do mỗi con tàu gây ra. Nguồn tin đồng thời cho biết thêm rằng Iran là bên quyết định mức phí và cơ chế thu tiền.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội và nghị sĩ Iran không đưa ra chi tiết về số lượng tàu đã thanh toán.

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập ủy ban tình báo mới

Ngày 23-4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập ủy ban tình báo quốc gia nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin của chính phủ.

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia. Ảnh: NHK

Được xây dựng nhằm giải tỏa quan ngại về an ninh quốc gia, bao gồm việc can thiệp bầu cử thông qua thông tin sai lệch trên mạng xã hội, ủy ban này sẽ do Thủ tướng đứng đầu và gồm 9 thành viên nội các khác, trong đó có Chánh Văn phòng Nội các và Ngoại trưởng.

Ủy ban Tình báo mới hợp nhất các bộ máy tình báo thành một cơ quan chỉ huy trung tâm. Dự luật nêu rõ, ban thư ký của ủy ban sẽ điều phối toàn diện thông tin tình báo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các tổ chức khác thu thập, đồng thời có thẩm quyền yêu cầu những cơ quan này chia sẻ thông tin.

Thụy Sĩ hỗ trợ FIFA xây dựng sân bóng cho trẻ em Palestine

Thông báo mới đây của FIFA cho biết cơ quan này có kế hoạch huy động 75 triệu USD để xây dựng 50 sân bóng mini và 5 sân bóng đá kích thước tiêu chuẩn, một sân vận động quốc gia và một học viện bóng đá ở Palestine.

Sân bóng mini sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn, cung cấp sự hỗ trợ về tâm lý và xã hội cho trẻ em Palestine.

Trước đó, FIFA đã tiết lộ một sáng kiến khác với sự hợp tác cùng Thụy Sĩ để xây dựng 10 sân bóng mini ở Palestine và Israel, với nguồn tài trợ trị giá 60.000 franc (khoảng 76.500 USD) cho mỗi sân.

Bà Tamara Awartani, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Palestine Sports for Life có trụ sở tại Gaza, nhận định những sân bóng mini không đơn thuần là nơi vui chơi mà còn là nơi trú ẩn an toàn, cung cấp sự hỗ trợ về tâm lý và xã hội. Những không gian này cho phép thanh thiếu niên giải tỏa căng thẳng do xung đột gây ra, kết bạn và tìm kiếm niềm vui.

Hiện địa điểm cụ thể của các sân bóng mini nói trên chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin truyền thông, hai địa điểm đầu tiên nằm ở Tulkarem thuộc phía Bắc Bờ Tây và Wadi Al-Nis thuộc phía Nam.

Mỹ: Hàng nghìn người xếp hàng để được gặp chú voi Linh Mai

Chú voi con châu Á mang tên rất Việt Nam, Linh Mai, là cá thể đầu tiên được sinh ra tại Vườn thú Quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington sau gần 25 năm, đã chính thức ra mắt công chúng ngày 22-4.

Linh Mai ra mắt đúng vào Ngày Trái đất đã thu hút lượng lớn du khách tới tham quan đến mức ban quản lý phải khuyến nghị khách nên lựa chọn ngày khác để tới vườn thú.

Linh Mai được đội ngũ chăm sóc đánh giá là rất lanh lợi, hiếu động và tinh nghịch. Ảnh: Vườn thú Quốc gia Smithsonian

Voi con Linh Mai chào đời ngày 2-2 sau gần hai năm mang thai của voi mẹ Nhi Linh. Hiện chú voi con đã nặng gần 226 kg, cao khoảng 101 cm và được đội ngũ chăm sóc đánh giá là rất lanh lợi, hiếu động và tinh nghịch.

Ngay từ sáng ngày 22-4 khi vườn thú mở cửa, hàng trăm người đã xếp hàng bên khu chuồng voi để trở thành những vị khách đầu tiên được tận mắt chứng kiến Linh Mai xuất hiện trước công chúng.