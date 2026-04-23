Tin thế giới sáng 23-4: Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU chốt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

(GLO)- Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU chốt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine; Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang; Indonesia muốn áp thuế tàu thuyền qua eo biển Malacca... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-4.

Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, EU chốt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 22-4, Liên minh châu Âu đã thông qua sơ bộ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine ngay sau khi Hungary có động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết kéo dài nhiều tháng đối với khoản hỗ trợ này.

Ông Peter Magyar - lãnh đạo đảng Tisza, người sắp trở thành Thủ tướng Hungary. Ảnh: Bloomberg

Phần lớn nguồn tài trợ sẽ được dành cho lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, cũng là lĩnh vực rất quan trọng đối với an ninh lâu dài của châu Âu. Động thái này cũng báo hiệu một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với EU sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thất bại trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này.

Việc Hungary đã bãi bỏ quyền phủ quyết sẽ tạo tiền đề cho việc Ukraine có thể tiếp cận với nguồn hỗ trợ 90 tỷ euro đã được các đại sứ EU chấp thuận sơ bộ trong cuộc họp 22-4.

Ukraine cũng hoan nghênh khoản vay này như một dấu hiệu của mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với EU. Các quan chức Ukraine vẫn hy vọng về một mối quan hệ hiệu quả hơn với chính phủ mới của Hungary. Phát biểu với báo giới tại Kiev trong ngày 22-4, Tổng thống Zelensky bày tỏ ra lạc quan về tương lai của mối quan hệ giữa hai quốc gia này.

Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang

Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Iran, trong khi Tehran sử dụng hỏa lực để ngăn chặn tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz – cửa ngõ chiến lược dẫn vào Vịnh Ba Tư.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Trong số các tàu bị ảnh hưởng có Deep Sea, một siêu tàu chở dầu treo cờ Iran đang vận chuyển dầu thô. Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu này được ghi nhận lần cuối trên hệ thống định vị công khai tại vùng biển ngoài khơi Malaysia cách đây 1 tuần.

Tàu Sevin, có quy mô nhỏ hơn với sức chứa tối đa khoảng 1 triệu thùng và đang chở khoảng 65% tải trọng, cũng nằm trong số các tàu bị chặn. Dữ liệu theo dõi cho thấy lần cuối cùng con tàu này xuất hiện ngoài khơi Malaysia là khoảng 1 tháng trước.

Trong khi đó, siêu tàu chở dầu Dorena treo cờ Iran – chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô, cũng bị chặn lại, với tín hiệu cuối cùng được ghi nhận ngoài khơi phía nam Ấn Độ cách đây 3 ngày, theo các nguồn tin và dữ liệu hàng hải.

Indonesia muốn áp thuế tàu thuyền qua eo biển Malacca



Indonesia đang xem xét khả năng áp dụng một khoản phí đối với các tàu đi qua eo biển Malacca có tầm quan trọng chiến lược, trong bối cảnh chính phủ tìm cách khai thác nguồn thu từ một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Tàu hàng đi qua eo biển Malacca. Ảnh: seatrade-maritime.com

Theo báo Jakarta Globe tối 22-4, Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho rằng đề xuất này phù hợp với chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đưa Indonesia trở thành một trung tâm quan trọng trong thương mại toàn cầu thay vì chỉ là một nền kinh tế bên lề.

Eo biển Malacca, tiếp giáp với Indonesia, Malaysia và Singapore, là một huyết mạch thiết yếu của thương mại toàn cầu, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, được coi là một “điểm nghẽn” kinh tế quan trọng, tương đương với eo biển Hormuz, kênh đào Suez và kênh đào Panama.

Ông Purbaya cho rằng bất kỳ khoản phí nào cũng cần được triển khai thông qua sự phối hợp với các quốc gia láng giềng, đồng thời nhấn mạnh rằng Indonesia kiểm soát phần lớn tuyến đường thủy này.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia cũng đề cập đến các cuộc thảo luận tại Iran về việc thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz như một mô hình tham khảo.

Kinh tế Italy đối mặt nguy cơ suy thoái

Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Italy (Confindustria), ông Emanuele Orsini, ngày 22-4 cảnh báo nền kinh tế nước này có nguy cơ gần như chắc chắn rơi vào suy thoái, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài đến hết năm 2026.

Một khu chợ ở Rome. Ảnh: Tripadvisor

Phát biểu bên lề một sự kiện do nhật báo kinh tế Il Sole 24 Ore phối hợp ngân hàng Banco BPM tổ chức, ông Orsini đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế dựa trên diễn biến của cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo đó, nếu xung đột nhanh chóng kết thúc, GDP của Italy có thể tăng trưởng khoảng 0,5% trong năm nay. Còn trong trường hợp xung đột kéo dài thêm 3 tháng, nền kinh tế lớn thứ 3 EU sẽ rơi vào trạng thái đình trệ với mức tăng trưởng bằng 0. Tuy nhiên, nếu chiến sự tiếp diễn đến cuối năm, GDP của Italy được dự báo tăng trưởng âm 0,7%, đồng nghĩa với suy thoái.

Ngoài ra, ông Orsini cũng lưu ý những kịch bản này chưa tính đến các biện pháp can thiệp tiềm tàng từ Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Italy nhằm giảm thiểu tác động về kinh tế. Ở cấp độ chính sách trong nước, Chủ tịch Confindustria kêu gọi chính phủ sớm ban hành nghị định về cơ chế “siêu khấu hao” nhằm thúc đẩy đầu tư. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp đang trì hoãn kế hoạch đầu tư do hiện chưa rõ về những ưu đãi cụ thể.

