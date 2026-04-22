Tin thế giới sáng 22-4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran; Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng; EU mở rộng trừng phạt đối với Iran liên quan đến eo biển Hormuz;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22-4, với lý do chính phủ Tehran đang "bị chia rẽ nghiêm trọng" và chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Donald Trump hôm 21-4 đã gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ảnh: AP

Trong tuyên bố, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực "cho đến khi" các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một "đề xuất thống nhất" nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng - điều không có gì bất ngờ - và theo đề nghị của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, chúng tôi đã được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất." Theo đó, ông Trump đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa và giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian chờ đợi.

Hiện tại, các nỗ lực ngoại giao đang gặp nhiều trắc trở. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã phải tạm hoãn kế hoạch tới Pakistan vào ngày 21-4 để tham gia đàm phán với Iran.

Các bên trung gian khu vực do Pakistan dẫn đầu đang gấp rút thuyết phục Tehran tham gia bàn đàm phán.

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Phát biểu trên mạng xã hội hôm 21-4, ông Bessent nhấn mạnh: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Chỉ trong vài ngày nữa, kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy, buộc các giếng dầu dễ bị tổn thương của Iran phải ngừng hoạt động”.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Ảnh: X

Ông Bessent cho biết các biện pháp hạn chế hàng hải đang trực tiếp nhắm vào nguồn thu chủ chốt của Iran. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm làm suy yếu khả năng tạo nguồn thu, vận chuyển và thu hồi dòng tiền của Tehran, đồng thời cảnh báo các bên hỗ trợ Iran có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, nơi tập trung phần lớn hoạt động sản xuất và vận chuyển năng lượng của nước này. Trong thời gian xung đột, Iran vẫn duy trì được sản lượng và xuất khẩu dầu ở mức đáng kể, thậm chí nhỉnh hơn so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nếu lệnh phong tỏa kéo dài, Iran có thể buộc phải cắt giảm hoặc tạm dừng sản xuất dầu thô khi năng lực lưu trữ đạt giới hạn. Dầu thô hiện chiếm khoảng 80% doanh thu xuất khẩu của nước này.

EU mở rộng trừng phạt đối với Iran liên quan đến eo biển Hormuz

Các bộ trưởng ngoại giao của EU ngày 214 đã nhất trí về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Iran để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp cấp bộ trưởng tại Luxembourg, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho hay: "EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Iran, nhưng hôm nay cũng đã đạt được một thỏa thuận chính trị để mở rộng cơ chế trừng phạt của chúng tôi nhằm vào cả những nhân vật chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải."

Bà nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt này nhiều khả năng sẽ được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại kế tiếp, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22-4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong hội nghị kéo dài hai ngày, các bên sẽ tập trung trao đổi về năng lực quân sự, cấu trúc chỉ huy – kiểm soát của từng quốc gia, cũng như phương án triển khai lực lượng tới khu vực. Cơ quan này cho biết, mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên họp sẽ chỉ được triển khai “khi điều kiện cho phép”, đặc biệt là sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Các cuộc họp diễn ra tại Trụ sở Liên hợp Thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Anh và Pháp nhằm hình thành một liên minh quốc tế hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Ukraine tuyên bố đường ống Druzhba có thể hoạt động trở lại

Theo Financial Times, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21/4 xác nhận hệ thống đã được khôi phục các điều kiện vận hành cơ bản, cho phép đường ống hoạt động trở lại sau thời gian gián đoạn kể từ tháng 1 do một cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, ông cảnh báo chưa thể đảm bảo các cơ sở hạ tầng năng lượng này sẽ không tiếp tục bị tấn công.

Theo phía Ukraine, vụ tấn công trước đó đã gây hư hại nghiêm trọng, trong đó có một bể chứa dầu dung tích 75.000 m³ bốc cháy và mất khoảng 10 ngày để dập tắt. Kiev khẳng định việc gián đoạn là do yếu tố quân sự, bác bỏ cáo buộc từ Hungary và Slovakia rằng nước này cố tình ngừng trung chuyển dầu Nga.

Việc sửa chữa hoàn tất được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi tranh chấp liên quan đến đường ống Druzhba đã khiến Hungary và Slovakia trì hoãn phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine. Cả hai nước này yêu cầu dòng dầu phải được khôi phục trước khi dỡ bỏ quyền phủ quyết.

Ấn Độ: Cháy kho pháo hoa, ít nhất 12 người thiệt mạng

Một vụ cháy tại cơ sở lưu trữ pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày qua.

Hiện trường vụ nổ pháo hoa. Ảnh: NDTV

Cảnh sát trưởng khu vực Thrissur thuộc bang trên, ông Nakul Rajendra Deshmukh, cho biết công tác cứu hộ đã kết thúc. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy bùng phát trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội của người Hindu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

