Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không phải dưới áp lực và đe dọa

(GLO)- Trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thời hạn của lệnh ngừng bắn, phía Iran đưa ra những tuyên bố đanh thép, cho rằng sẵn sàng đám phán nhưng không phải dưới áp lực và đe dọa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sáng nay (21-4), ông Ghalibaf - nhà đàm phán chủ chốt của Iran - tuyên bố: "Bằng cách áp đặt lệnh bao vây và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán trong trí tưởng tượng của ông ta thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh cho việc tái khởi động các hành động quân sự".

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Ảnh: Special Eurasia

Ông đồng thời cũng khẳng định: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa, và trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Thông điệp trên được phía Iran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lệnh ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối thứ tư (22/4) theo giờ Washington”, và nói thêm rằng ông “rất khó có khả năng” gia hạn nếu không đạt được thỏa thuận trước thời điểm đó.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các biện pháp phong tỏa đang khiến Iran thiệt hại khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ khi cả Washington và Tehran cùng áp đặt các hạn chế riêng rẽ, làm gia tăng áp lực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.