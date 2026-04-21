Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không phải dưới áp lực và đe dọa

PHƯƠNG VI (Theo Dân Trí, Vietnamnet, TTXVN)

(GLO)- Trước những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thời hạn của lệnh ngừng bắn, phía Iran đưa ra những tuyên bố đanh thép, cho rằng sẵn sàng đám phán nhưng không phải dưới áp lực và đe dọa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sáng nay (21-4), ông Ghalibaf - nhà đàm phán chủ chốt của Iran - tuyên bố: "Bằng cách áp đặt lệnh bao vây và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách biến bàn đàm phán trong trí tưởng tượng của ông ta thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh cho việc tái khởi động các hành động quân sự".

us-military-attack-against-iranswot-analysisspecialeurasia-1776737032935png.jpg
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Ảnh: Special Eurasia

Ông đồng thời cũng khẳng định: “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa, và trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường”.

Thông điệp trên được phía Iran đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lệnh ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối thứ tư (22/4) theo giờ Washington”, và nói thêm rằng ông “rất khó có khả năng” gia hạn nếu không đạt được thỏa thuận trước thời điểm đó.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các biện pháp phong tỏa đang khiến Iran thiệt hại khoảng 500 triệu USD mỗi ngày. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ khi cả Washington và Tehran cùng áp đặt các hạn chế riêng rẽ, làm gia tăng áp lực đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động thương mại 3 tuyến hàng hải then chốt, Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Hormuz

Iran đe dọa phong tỏa hoạt động 3 tuyến hàng hải then chốt

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

null