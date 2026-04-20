Tin thế giới sáng 20-4: Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz; Israel và Argentina ký loạt thỏa thuận hợp tác; Mỹ: Xả súng hàng loạt, 8 trẻ em thiệt mạng; Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-4.

Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz

Mỹ cho biết đã cưỡng chế bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân gần eo biển Hormuz hôm 19-4. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào tuần trước.

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Diễn biến này đặt dấu hỏi lớn đối với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan vào ngày 20-4 để tiến hành vòng đối thoại tiếp theo với Iran. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22-4, trong khi Washington và Tehran vẫn trong thế đối đầu liên quan đến eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ tại Vịnh Oman đã phát cảnh báo yêu cầu tàu Touska dừng lại, trước khi “vô hiệu hóa hoàn toàn bằng cách đánh thủng khoang động cơ”. Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bắt giữ con tàu này và đang “kiểm tra mọi thứ trên tàu”.

Phía Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tàu khu trục đã phát đi “nhiều cảnh báo lặp lại trong suốt sáu giờ đồng hồ”.

Israel và Argentina ký loạt thỏa thuận hợp tác

Chiều 19-4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Argentina Javier Milei đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương tại Israel, đồng thời công bố sáng kiến “Hiệp định Isaac” nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Israel và các quốc gia Mỹ Latinh.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Israel của Tổng thống Milei, với mục tiêu mở rộng hợp tác song phương và tăng cường liên kết khu vực.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (phải) chào đón Tổng thống Argentina Javier Milei tại Jerusalem, ngày 19-4-2026. Ảnh: GPO

Theo Tổng thống Milei, “Hiệp định Isaac” được xây dựng dựa trên mô hình của Hiệp định Abraham, hướng tới việc mở rộng hợp tác giữa Israel và các nước Mỹ Latinh, với sự ủng hộ của Mỹ.

Bên cạnh đó, hai bên đã ký các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm chia sẻ thông tin, đào tạo lực lượng thực thi pháp luật và phát triển công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm của Tổng thống Argentina Javier Milei là kế hoạch khai trương đường bay thẳng của hãng hàng không El Al giữa Sân bay quốc tế Ben Gurion (Tel Aviv) và Buenos Aires.

Mỹ: Xả súng hàng loạt, 8 trẻ em thiệt mạng

Ít nhất 8 trẻ em đã thiệt mạng trong 1 vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra sáng 19-4 (giờ địa phương) tại thành phố Shreveport, bang Louisiana (Mỹ). Nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc truy đuổi bằng xe.

Cảnh sát tập trung trước một ngôi nhà trên đường Harrison gần đại lộ Bernstein ở Shreveport, Louisiana, khi họ điều tra vụ xả súng hàng loạt. Ảnh: AP

Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Shreveport bang Louisiana, lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường ngay lúc 6 giờ sáng ngày 19-4, sau khi nhận được tin báo về một vụ bạo lực gia đình. Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ án “rất rộng”, liên quan tới 2 căn nhà trong khu vực và một địa điểm thứ 3 gần đó.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sau khi rời hiện trường, nghi phạm đã cướp 1 chiếc xe rồi bỏ trốn. Cảnh sát thành phố đã truy đuổi phương tiện này và nổ súng tiêu diệt nghi phạm. Cảnh sát tin rằng đây là đối tượng duy nhất nổ súng trong vụ việc.

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà

Ngọn lửa khổng lồ bốc lên từ phía hiện trường vụ cháy. Ảnh: The Star

Ngày 19-4, hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển thuộc bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

Chính quyền địa phương cho biết, nhận được thông báo về vụ cháy ở huyện Sandakan vào khoảng 01h32 sáng (giờ địa phương). Gió mạnh và khoảng cách gần giữa các ngôi nhà đã khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước.

Vụ cháy bùng phát tại một trong những làng nổi tại Sabah, nơi người dân xây dựng những ngôi nhà gỗ trên những chiếc cọc. Làng nổi là nơi tập trung của một số cộng đồng nghèo nhất quốc gia này, bao gồm nhiều nhóm người không quốc tịch và người bản địa.

Đám cháy thiêu rụi phần lớn ngôi làng. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lời của cơ quan cảnh sát huyện Sandakan cho biết, hơn 9.000 cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền Sabah để cung cấp hỗ trợ cơ bản và di dời tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, ít nhất 23 người thiệt mạng

Ít nhất 23 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, sau 1 vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa khiến hơn 30 người thương vong. Ảnh: ANI

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra ở nhà máy pháo hoa Vanaja vào thời điểm có hơn 100 công nhân đang làm việc. Vụ việc được cho là xuất phát từ khu vực phía trước nhà máy, nơi công nhân đang xử lý nguyên liệu thô.

Các nhà điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin đã yêu cầu lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác cứu hộ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ngay lập tức.