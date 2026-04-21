Tin thế giới tối 21-4: Iran chưa xác nhận tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ

(GLO)- Iran chưa xác nhận tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ; Israel tăng sức ép toàn diện nhằm giải giáp Hezbollah; Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-4.

Iran chưa xác nhận tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ

Iran hiện vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ tại Pakistan trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời sắp kết thúc và giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về cách tiếp cận đàm phán của Tổng thống Donald Trump có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Iran không hài lòng khi các phát biểu từ Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Báo Ynets của Israel viết rằng việc Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những tuyên bố, phỏng vấn hay đăng tải thông điệp về đàm phán trên truyền thông đang làm khó cho tiến trình thương lượng vốn đòi hỏi tính bảo mật cao và Tehran chưa đủ lòng tin sâu sắc với Washington. Một số quan chức Mỹ được dẫn lời nói rằng các lãnh đạo Iran không muốn bị người dân trong nước coi là yếu thế trên bàn đàm phán với Mỹ.

Dù công tác chuẩn bị cho đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan vẫn được tiến hành nhưng cả thời điểm và khả năng diễn ra đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, một quan chức Iran cho biết nước này "đang cân nhắc" tham gia đàm phán. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf lại khẳng định Iran sẽ không đàm phán “dưới sức ép và đe dọa,” đồng thời cáo buộc Mỹ đang biến tiến trình ngoại giao thành công cụ cưỡng ép.

Israel tăng sức ép toàn diện nhằm giải giáp Hezbollah

Ngày 21-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố chiến dịch của nước này tại Liban được triển khai dựa trên sự kết hợp giữa sức ép quân sự với ngoại giao nhằm tước bỏ vũ khí của lực lượng Hezbollah.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm quốc gia dành cho các binh sĩ tử trận và nạn nhân thiệt mạng trong các chiến dịch khủng bố, Bộ trưởng Israel Katz nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tại Liban là giải giáp Hezbollah và loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel thông qua việc phối hợp các biện pháp quân sự với ngoại giao.

Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt pháo kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ nước này từ phía Bắc sông Litani và trên toàn lãnh thổ Liban.

Sông Litani được xem là ranh giới tự nhiên cắt ngang phía Nam Liban, khu vực Israel đặt mục tiêu phải loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hezbollah.

Ấn Độ - Hàn Quốc công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 19-21/4, Ấn Độ và Hàn Quốc đã công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hyderabad House, New Delhi ngày 20-4. Ảnh: ANI

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tại Ấn Độ là việc hai bên tái khẳng định quan hệ “Đối tác Chiến lược Đặc biệt” và thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn diện cho 5 năm tới, trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu biến động nhanh.

Hai nước nhất trí duy trì các cuộc gặp cấp cao thường niên, đồng thời tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng và thứ trưởng. Các cơ chế mới như Ủy ban Hợp tác Công nghiệp Ấn Độ - Hàn Quốc, Đối thoại An ninh Kinh tế và khuôn khổ đối thoại Quốc phòng - Ngoại giao 2+2 cấp thứ trưởng được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều phối và củng cố lòng tin chiến lược song phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác ở các ngành công nghiệp trọng điểm như ô tô, bán dẫn, viễn thông, pin thế hệ mới, thép xanh, hydrogen xanh, khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái

Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày 21-4 cho biết, việc sử dụng thiết bị bay không người lái đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy tại tỉnh Rostov-on-Don.

Theo bà Irina Volk, người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, lực lượng chức năng đã sử dụng máy bay không người lái để ghi nhận và thu thập chứng cứ về hoạt động của một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trái phép.

Nga triệt phát xưởng sản xuất ma túy ở Rostov-on-Don. Ảnh: Irina Volk

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng từng có tiền án, nghi ngờ liên quan đến hành vi sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Phòng thí nghiệm này được xác định hoạt động tại huyện Azov từ tháng 5-2025, mỗi tháng sản xuất hơn 100kg ma túy để tiêu thụ thông qua các cửa hàng trực tuyến trên không gian mạng ngầm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị, hóa chất chuyên dụng cùng khoảng 75kg mephedrone.

