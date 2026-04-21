Hải quân Iran sẵn sàng giáng những "thất bại cay đắng mới" với Mỹ, Israel

P.V (Theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- Đó là tuyên bố cứng rắn trong thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đọc trên sóng truyền hình nước này mới đây.

Theo đó, trong thông điệp phát vào ngày 18-4 (Ngày thành lập Quân đội Iran), Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã nhấn mạnh: "Với sự hậu thuẫn vững chắc từ niềm tin tôn giáo và người dân, quân đội Iran đã đối đầu hai thế lực bất tín và kiêu ngạo hàng đầu, phơi bày sự yếu kém và thất bại của họ trước thế giới".

screenshot-496-20260418204035png.jpg
Cảnh báo được Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Lãnh tụ tối cao đồng thời cũng tuyên bố: "Cũng như các máy bay không người lái của Iran giáng đòn nhanh như chớp nhằm vào Mỹ và Israel, lực lượng hải quân của chúng ta cũng sẵn sàng gây ra thất bại cay đắng mới cho kẻ thù".

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục căng thẳng khi Iran tuyên bố kiểm soát trở lại sau khi chỉ trích Tổng thống Trump vi phạm thỏa thuận. 3 nguồn tin kể ít nhất 2 tàu thương mại đã trúng hỏa lực khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Vị trí trúng đạn chưa được xác định rõ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã buộc 23 tàu phải quay đầu gần tuyến đường biển trọng yếu này kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran được thiết lập.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động thương mại 3 tuyến hàng hải then chốt, Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Hormuz

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

null