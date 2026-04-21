Hải quân Iran sẵn sàng giáng những "thất bại cay đắng mới" với Mỹ, Israel

(GLO)- Đó là tuyên bố cứng rắn trong thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đọc trên sóng truyền hình nước này mới đây.

Theo đó, trong thông điệp phát vào ngày 18-4 (Ngày thành lập Quân đội Iran), Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã nhấn mạnh: "Với sự hậu thuẫn vững chắc từ niềm tin tôn giáo và người dân, quân đội Iran đã đối đầu hai thế lực bất tín và kiêu ngạo hàng đầu, phơi bày sự yếu kém và thất bại của họ trước thế giới".

Cảnh báo được Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Lãnh tụ tối cao đồng thời cũng tuyên bố: "Cũng như các máy bay không người lái của Iran giáng đòn nhanh như chớp nhằm vào Mỹ và Israel, lực lượng hải quân của chúng ta cũng sẵn sàng gây ra thất bại cay đắng mới cho kẻ thù".

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục căng thẳng khi Iran tuyên bố kiểm soát trở lại sau khi chỉ trích Tổng thống Trump vi phạm thỏa thuận. 3 nguồn tin kể ít nhất 2 tàu thương mại đã trúng hỏa lực khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Vị trí trúng đạn chưa được xác định rõ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã buộc 23 tàu phải quay đầu gần tuyến đường biển trọng yếu này kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran được thiết lập.