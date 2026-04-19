Iran phong tỏa lại eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Tehran mở cửa Hormuz không đồng nghĩa với việc Washington chấm dứt "phong tỏa hải quân", Iran đã phong tỏa eo biển này trở lại sau 1 ngày tuyên bố mở hoàn toàn.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết: "Dựa trên cơ sở đàm phán trước đó, Iran đã đồng ý cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz một cách có kiểm soát. Tuy vậy, Mỹ lại tiếp tục hành xử thiếu thiện chí khi thực hiện những hành vi 'chiếm đoạt trên biển' dưới danh nghĩa phong tỏa hải quân. Vì lẽ đó, chúng tôi đã thiết lập lại cơ chế kiểm soát ban đầu ở Hormuz".

Iran tái áp đặt hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua Hormuz. Ảnh: Tasnim

Ông Al-Anbiya nhấn mạnh chừng nào chính quyền Mỹ chưa chấm dứt các hoạt động can thiệp và chưa bảo đảm quyền tự do đi lại cho tàu thuyền ra vào các cảng Iran, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa chặt chẽ.

Tình trạng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu đến và đi từ Iran.

Có khoảng 20 tàu hàng đã di chuyển về phía eo biển Hormuz tối 17-4 sau khi Iran thông báo mở cửa tuyến hàng hải này. Tuy vậy, phần lớn các tàu đã nhanh chóng dừng lại, thậm chí một số tàu còn quay đầu không rõ lý do.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong trường hợp 2 bên không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tiếp theo: "Lệnh phong tỏa các cảng Iran vẫn được duy trì, và thật không may chúng tôi có thể phải bắt đầu ném bom Iran trở lại".

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động thương mại 3 tuyến hàng hải then chốt, Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Hormuz

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

