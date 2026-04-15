Châu Âu lên kế hoạch thành lập liên minh khôi phục hàng hải qua eo biển Hormuz

(GLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu đang lên ý tưởng thiết lập một sứ mệnh phòng thủ quốc tế không có sự tham gia của các bên "tham chiến".

Mục tiêu chính của kế hoạch là khôi phục niềm tin của các công ty vận tải biển, giúp họ yên tâm quay lại tuyến hàng hải chiến lược sau khi xung đột kết thúc - quá trình mà giới chức nhận định sẽ mất nhiều thời gian.

Tàu của Hải quân Anh hộ tống một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz vào tháng trước. Ảnh: AFP

Kế hoạch được cho là gồm ba trụ cột: khôi phục các tuyến đường và giải phóng các tàu mắc kẹt; rà phá thủy lôi; hộ tống và giám sát tàu thương mại.

Dự kiến ngày 17-4, Tổng thống Macron cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của hàng chục quốc gia để thảo luận phương án đảm bảo an ninh tại Hormuz sau chiến sự.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh sứ mệnh chỉ có thể triển khai khi "tình hình đã lắng dịu và giao tranh chấm dứt", đồng thời cần phối hợp với các quốc gia ven eo biển như Iran và Oman.

Các chuyên gia nhận định ngay cả khi đạt được lệnh ngừng bắn bền vững, sự hiện diện quân sự phương Tây vẫn là yếu tố then chốt để khôi phục hoàn toàn lưu thông qua Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14-4 đã công bố quy mô lực lượng đang phong tỏa eo biển Hormuz, nhấn mạnh không có con tàu nào có thể rời khỏi hoặc đi vào các cảng của Iran.

"Đang có hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay ngăn chặn tàu thuyền ra hoặc vào các cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không một con tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. Đã có 6 tàu hàng tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ khi quay đầu về một cảng của Iran trên Vịnh Oman", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Cũng theo quân đội Mỹ, Washington "đang hỗ trợ quyền tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để đến và đi từ các cảng không thuộc Iran".

Bất chấp tuyên bố của Mỹ, dữ liệu của các công ty theo dõi hàng hải chỉ ra rằng đã có ít nhất 8 tàu, bao gồm 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran, đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 14-4.