Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày

(GLO)- Theo ước tính, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, bao gồm 276 triệu USD từ xuất khẩu bị mất, chủ yếu là dầu thô và hóa dầu.

Theo kênh CNN ngày 14-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lệnh phong tỏa sẽ áp dụng với tất cả cảng của Iran.

Ông Trump đã cảnh báo các “tàu tấn công nhanh” của Iran không được tiến gần lực lượng Mỹ đang thực thi việc đóng cửa. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến lại gần khu vực phong tỏa của Mỹ thì chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, bằng cùng hệ thống tiêu diệt mà Mỹ sử dụng chống lại những kẻ buôn ma túy trên biển.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 8-4-2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong đó, riêng nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu bị mất lên tới 276 triệu USD/ngày. Con số này được tính toán dựa trên giả định Iran xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày với giá 87 USD/thùng trong điều kiện căng thẳng.

Hiện hơn 90% lượng dầu của Iran được vận chuyển qua đảo Kharg, khu vực chịu tác động trực tiếp từ lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, mức thiệt hại thực tế còn phụ thuộc vào hiệu quả thực thi của Mỹ cũng như khả năng Iran chuyển hướng xuất khẩu qua cảng Jask nằm ngoài eo biển Hormuz.

Trong ngắn hạn, Tehran có thể giảm bớt áp lực nhờ lượng dầu dự trữ lớn, ước khoảng 154 triệu thùng đang neo trên các tàu ngoài khơi.

Trước đó, ngày 13-4, Mỹ cho biết đã bắt đầu ngăn chặn các tàu ra vào các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, nhằm gia tăng sức ép buộc Iran mở lại tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của việc cản trở này là buộc Iran mở lại eo biển hay quay lại bàn đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực rằng “cả hai điều đó, chắc chắn, và còn hơn thế nữa”.

Phát biểu của ông Trump tại Nhà Trắng được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trở về từ Pakistan mà không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần của tuần trước trở nên mong manh hơn khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng.

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi đàm phán với Iran không đạt tiến triển. Washington cho biết sẽ ngăn chặn tàu ra vào các cảng Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran quay lại bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp mạnh nếu lực lượng Iran tiếp cận khu vực phong tỏa.