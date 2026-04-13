Iran khẳng định vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

P.V (Theo Hà Nội Mới, Thanh Niên)

(GLO)- Ngày 13-4, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố video giám sát bằng máy bay không người lái, cho thấy toàn bộ hoạt động tại Eo biển Hormuz đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran.

Ông Ali Akbar Velayati - cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran khẳng định Tehran duy trì quyền kiểm soát vững chắc đối với Eo biển Hormuz và mọi quyết sách của Iran đều nhất quán với mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tàu chiến Mỹ trong tầm ngắm của hải quân Iran. Ảnh: Fars News

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn của Tehran trong cuộc đàm phán cuối tuần qua với Washington, đã chế giễu Tổng thống Donald Trump về giá xăng dầu khi tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.

Ông Ghalibaf đã đăng trên X một hình ảnh dường như cho thấy giá mỗi gallon xăng tại các trạm xăng ở khu vực gần Nhà Trắng: "Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là "phong tỏa", chẳng mấy chốc bạn sẽ nhớ những ngày xăng có giá 4-5 USD".

