Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

(GLO)- Ngay sau thất bại của vòng đàm phán giữa Washington và Tehran, Tổng thống Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức".

Vị trí eo biển Hormuz. Ảnh: BBC

Tổng thống Trump cảnh báo rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt" - ông tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, sau tuyên bố của ông Trump, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng nước này vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, cảnh báo "đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm nào".