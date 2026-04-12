Tin thế giới tối 11-4: Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng vọt giữa khủng hoảng Hormuz

(GLO)- 2 phái đoàn Iran và Mỹ gặp Thủ tướng Pakistan; Lệnh ngừng bắn Nga-Ukraine dịp Lễ Phục sinh có hiệu lực; Các thánh địa tại Jerusalem mở cửa trở lại; Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng vọt giữa khủng hoảng Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 11-4.

2 phái đoàn Iran và Mỹ gặp Thủ tướng Pakistan

Chiều 11-4 tại Islamabad, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Iran, đài CNN dẫn thông tin từ các phóng viên tháp tùng Phó Tổng thống.

Tham gia cuộc gặp, về phía Mỹ ngoài ông Vance còn có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner. Về phía Pakistan ngoài Thủ tướng Sharif còn có Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar và Bộ trưởng Nội vụ Thượng nghị sĩ Syed Mohsin Raza Naqvi, theo thông cáo báo chí từ văn phòng Thủ tướng Pakistan. Không có thông tin nào về cuộc gặp được đưa tin trên báo chí.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: Xinhua/Shutterstock

Văn phòng của Thủ tướng Sharif viết trong thông cáo báo chí rằng ông đã khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách mang tính xây dựng và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”.

Trước khi gặp phái đoàn Mỹ, Thủ tướng Sharif đã gặp phái đoàn Iran vào sáng cùng ngày.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: TASNIM

Theo phóng viên của hãng thông tấn Tasnim được cử đến Islamabad, trong số các quan chức Iran tham gia cuộc gặp với Thủ tướng Sharif có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Các thánh địa tại Jerusalem mở cửa trở lại

Ngày 10-4, trên 100.000 tín đồ Hồi giáo đã tham gia buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Đền thờ Al-Aqsa, tọa lạc trên khu vực Núi Đền, sau khi địa điểm linh thiêng này được mở cửa trở lại một ngày trước đó.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran vừa được công bố, góp phần hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Các tín đồ cầu nguyện bên ngoài Đền thờ Al-Aqsa ngày 10-4. Ảnh: AFP

Theo cơ quan Waqf Hồi giáo, tổ chức trực thuộc Jordan quản lý khu đền, đây là buổi cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên diễn ra kể từ khi các thánh địa tại Jerusalem bị đóng cửa trong khoảng 40 ngày vì lý do an ninh. Trước đó, chiến sự bùng phát sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2 đã khiến khu Phố Cổ trở thành điểm nóng khi Tehran phóng hàng trăm tên lửa trả đũa về phía Israel, trong đó có ít nhất 2 quả rơi xuống khu vực gần các địa điểm tôn giáo.

Trong thời gian giao tranh, chính quyền Israel áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, cấm tụ tập quá 50 người tại toàn bộ các thánh địa trong Phố Cổ, bao gồm Đền thờ Al-Aqsa, Bức tường Than khóc và Nhà thờ Mộ Thánh. Các địa điểm này chỉ được mở cửa trở lại từ ngày 9-4 sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Xuất khẩu dầu của Mỹ tăng vọt giữa khủng hoảng Hormuz

Theo Bloomberg ngày 11-4, dữ liệu vận tải biển cho thấy hơn 60 tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) đang di chuyển về vùng bờ Vịnh Mỹ (Vịnh Mexico) để nhận hàng, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ vai trò của Mỹ trong việc ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu giữa lúc hoạt động thông thương qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mỗi tàu VLCC có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, đồng nghĩa với việc đợt điều động này có thể chuyên chở hơn 120 triệu thùng dầu trong một làn sóng xuất khẩu. Diễn biến này xảy ra khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% thương mại dầu và khí đốt toàn cầu, vẫn ở mức thấp bất thường dù đã có lệnh ngừng bắn tạm thời.

Sự suy giảm nguồn cung từ Trung Đông đã buộc các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu tìm kiếm nguồn thay thế, trong đó dầu thô Mỹ nổi lên như lựa chọn chủ lực. Dự kiến trong tháng 4-2026, xuất khẩu dầu thô từ Mỹ có thể đạt mức kỷ lục khoảng 4,9 triệu thùng/ngày, với khả năng vượt mốc 5 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5-2026.

Lệnh ngừng bắn Nga-Ukraine dịp Lễ Phục sinh có hiệu lực

Theo thông báo của điện Kremlin, Nga sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự trong thời gian ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16 giờ ngày 11-4 (theo giờ Moscow) cho đến hết ngày 12-4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Kiev sẵn sàng phối hợp động thái này.

Thời gian ngừng bắn tương ứng từ 20 giờ ngày 11-4 tới 3 giờ 59 phút ngày 13-4 theo giờ Hà Nội.

Trong thời gian ngừng bắn, các lực lượng Nga được lệnh tạm dừng hoạt động quân sự trên mọi hướng, nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để đáp trả nếu đối phương có hành động gây hấn.