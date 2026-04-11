Tin thế giới sáng 11-4: Tổng thống Trump nêu hậu quả nếu đàm phán với Iran thất bại

(GLO)- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Pakistan; Tổng thống Trump nêu hậu quả nếu đàm phán với Iran thất bại; EU vận hành hệ thống kiểm soát biên giới điện tử EES tại khu vực Schengen;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-4.

Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Pakistan

Các cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran, dự kiến​ sẽ bắt đầu vào hôm nay (11-4, giờ địa phương) tại Islamabad, Pakistan.

Ngày 10-4, tờ Wall Street Journal đưa tin, phái đoàn Iran do ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã đến Islamabad để tham gia đàm phán với Mỹ. Cuộc đàm phán có thể kéo dài từ hai đến ba ngày, ông Abdul Majid Hakim Elahi, Đặc phái viên của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết.

Phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với Mỹ. Ảnh: PressTV

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên chuyên cơ Không lực Hai (Air Force Two) để tới Islamabad, nơi ông sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Phát biểu ngắn với báo chí trước khi khởi hành, Phó Tổng thống Vance vừa bày tỏ sự lạc quan vừa đưa ra cảnh báo trong cùng một câu nói.

Ông Vanve nói: “Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực”, đồng thời nhấn mạnh: “Như Tổng thống Mỹ đã nói, nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay hợp tác."

Tổng thống Trum nêu hậu quả nếu đàm phán với Iran thất bại

Tổng thống Donald Trump cho biết các tàu chiến của Mỹ đang được nạp lại vũ khí để tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán ở Pakistan không đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Chúng tôi đang tái thiết lập. Chúng tôi đang nạp lại cho các tàu những loại đạn dược tốt nhất, những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng tôi đã làm trước đây và chúng tôi đã phá hủy chúng... Nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ dùng những vũ khí đó một cách hiệu quả".

Về cuộc đàm phán Mỹ - Iran sắp diễn ra ở Pakistan, khi được hỏi một thỏa thuận tốt có thể đạt được với Iran là như thế nào, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Không có vũ khí hạt nhân, đó là 99% rồi. Chúng ta sẽ xem kết quả ra sao, mọi chuyện diễn ra như thế nào".

Israel và Hezbollah vẫn tấn công lẫn nhau khi chuẩn bị đàm phán ngừng bắn

Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn khi nhất trí đàm phán ngừng bắn vào tuần tới tại Mỹ.

Theo Cơ quan An ninh Nhà nước Liban, một trong nhiều cuộc tấn công của Israel vào khu vực Nabatiyeh ở miền Nam Liban trong hôm qua, đã khiến 13 nhân viên an ninh thiệt mạng. Truyền thông Liban đã đưa tin về một loạt các cuộc tấn công dữ dội vào Nabatiyeh, khiến trụ sở của cơ quan an ninh Liban tại khu vực này thiệt hại nặng nề.

Israel tiếp tục tấn công vào Liban. Ảnh: EPA

Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm qua tuyên bố lực lượng này sẽ kháng cự đến cùng, cho biết Israel đã thất bại trên chiến trường và không thể thực hiện cuộc đổ bộ mà nước này đã nhiều lần tuyên bố, đồng thời kêu gọi chính phủ Liban không nhượng bộ trước các cuộc đàm phán với Israel.

Về cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Liban, Văn phòng Tổng thống Liban cho biết hai bên nhất trí tổ chức cuộc gặp đầu tiên vào ngày 14/4 tới, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.

EU vận hành hệ thống kiểm soát biên giới điện tử EES tại khu vực Schengen

Liên minh châu Âu (EU) ngày 10-4 (giờ địa phương) đã đồng loạt triển khai Hệ thống Xuất/Nhập cảnh (EES) - hệ thống kiểm soát biên giới điện tử - tại toàn bộ các quốc gia thuộc khối Schengen, với mục đích tăng cường an ninh biên giới.

Ảnh minh họa: Euronews

EES là hệ thống công nghệ hiện đại nhằm số hóa việc ghi nhận hoạt động nhập cảnh và xuất cảnh của công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) khi lưu trú ngắn hạn tại 29 quốc gia châu Âu.

Hệ thống đã được triển khai theo lộ trình từ tháng 10-2025 và ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Tính đến nay, hơn 52 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh đã được xử lý thông qua EES, với trên 27.000 trường hợp bị từ chối nhập cảnh. Trong số này, gần 700 cá nhân được xác định có nguy cơ đe dọa an ninh đối với khối.

Khi vận hành đầy đủ, thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký đối với mỗi du khách trung bình chỉ khoảng 70 giây, góp phần nâng cao hiệu quả và trải nghiệm tại các cửa khẩu.