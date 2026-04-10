Tin thế giới sáng 10-4: Lãnh tụ Tối cao Iran quyết tâm "báo thù" cho người cha quá cố

(GLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran quyết tâm "báo thù" cho cha; Israel tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Liban; Ukraine muốn thúc đẩy khoản vay từ EU để cấp cho quân đội; Chim cánh cụt hoàng đế được đưa vào danh sách loài nguy cấp... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-4.

Lãnh tụ Tối cao Iran quyết tâm "báo thù" cho người cha quá cố

Trong một thông điệp được công bố hôm 9-4, không lâu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã vạch ra những vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc chiến.

Ông cho biết Iran vẫn quyết tâm "báo thù" cho người cha quá cố của mình, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, và tất cả những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Ông Khamenei cũng nói rằng Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz "sang một giai đoạn mới”.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Ông thúc giục các nước láng giềng phía nam của Iran, gồm các quốc gia Ả rập dọc theo vịnh Ba Tư, hãy cảnh giác với "những lời hứa". Ông nhấn mạnh, Iran vẫn đang chờ đợi "một phản hồi thích đáng" từ họ để có thể thể hiện thiện chí và tình anh em của mình.

Ông cho biết, Iran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ không từ bỏ các quyền lợi của mình.

Israel tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Liban

Ngày 9-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo nội các nước này triển khai các cuộc đàm phán trực tiếp với Liban nhằm giải giáp vũ khí của lực lượng Hezbollah.

Những toà nhà bị phá huỷ sau các vụ oanh kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 9-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ: "Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp vũ khí của Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Liban. Israel đánh giá cao lời kêu gọi ngày hôm nay của Thủ tướng Liban về việc phi quân sự hóa Beirut".

Cùng ngày, kênh truyền hình Kan TV của Israel đưa tin các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Liban dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cụ thể, cuộc đàm phán được tổ chức dưới sự bảo trợ của Mỹ với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Ali Fayyad - nghị sĩ Liban và thuộc phong trào Hezbollah - đã tái khẳng định lập trường của Hezbollah, trong đó bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Liban và Israel.

Ukraine muốn thúc đẩy khoản vay từ EU để cấp cho quân đội

Ukraine đang đối mặt với thách thức khi khoản vay của EU bị Hungary chặn lại, khiến Kiev gặp khó trong việc cấp ngân sách cho quân đội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev “chắc chắn sẽ mở khóa” khoản vay 90 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Ông đưa ra tuyên bố này tại Đại hội Chính quyền Địa phương và Khu vực, theo Novyny.Live.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn sẽ gỡ bỏ việc phong tỏa khoản vay 90 tỷ euro”, đồng thời cho biết số tiền này “là sự sống của chúng tôi, là ô-xy cho quân đội”.

“Chúng tôi sẽ tháo gỡ vấn đề liên quan đến đợt giải ngân đầu tiên trị giá 45 tỷ euro trong năm nay. Chúng tôi hiểu rằng đối với chúng tôi, đây thực sự là sự sống. Là ô-xy cho quân đội, bởi về cơ bản toàn bộ sản xuất công nghệ trong nước đều dựa trên số tiền này, gần 30 tỷ euro, khoảng 28 tỷ euro”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Hiện tại, Ukraine chưa thể nhận khoản vay 90 tỷ euro từ EU do một quyết định thủ tục cần thiết để chuyển tiền đang bị Hungary chặn lại.

Mexico kiên định chính sách hỗ trợ Cuba

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 9-4 đã bày tỏ niềm “tự hào” khi hỗ trợ Cuba thông qua các chuyến hàng viện trợ nhân đạo, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng Mexico City thiếu minh bạch trong việc hỗ trợ La Habana.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico “không có gì phải che giấu” trong quan hệ với Cuba, đồng thời khẳng định chính sách hỗ trợ người dân Cuba là một phần trong truyền thống ngoại giao tốt đẹp của Mexico.

Ngoài ra, bà cũng bác bỏ thông tin do báo El Universal đăng tải cùng ngày, dẫn nguồn từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Mexico cho rằng Chính phủ Mexico giữ kín thông tin về các chuyến hàng viện trợ theo đề nghị của phía Cuba. Nữ nguyên thủ khẳng định La Habana chưa từng yêu cầu Mexico City bảo mật thông tin như vậy và phê phán tờ El Universal đưa tin “sai sự thật”.

Chim cánh cụt hoàng đế được đưa vào danh sách loài nguy cấp

Ngày 9-4, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa chim cánh cụt hoàng đế vào danh sách các loài "Nguy cấp" trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đẩy loài vật được coi là biểu tượng của Nam cực đến gần bờ vực tuyệt chủng.

Chim cánh cụt hoàng đế đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Việc IUCN đưa loài chim cánh cụt hoàng đế từ nhóm "Sắp bị đe dọa" lên nhóm "Nguy cấp" cho thấy mối đe dọa đối với các loài phụ thuộc vào môi trường băng giá. Là loài chim cánh cụt lớn nhất và nặng nhất thế giới, chim cánh cụt hoàng đế sống dựa hoàn toàn vào băng biển để sinh sống, săn mồi và sinh sản. Tuy nhiên, tình trạng nước biển ấm lên khiến các tảng băng tan sớm và thu hẹp diện tích đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng cá thể.

Theo dữ liệu vệ tinh, trong giai đoạn từ 2009 - 2018, khoảng 20.000 cá thể chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành - tương đương 10% quần thể - đã biến mất. Mực băng biển tại Nam cực liên tục duy trì ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2016 khiến môi trường nuôi dưỡng chim non và trú ngụ của chim trưởng thành bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu không có lượng băng biển ổn định vào mùa Đông, trứng và chim non sẽ không thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của Nam cực.