Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% ngay lập tức với nước nào cung cấp vũ khí cho Iran

(GLO)- Viết trên Truth Social vào ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Iran sẽ ngay lập tức bị áp thuế 50% đối với tất cả hàng hóa bán cho Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức” và “Sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ!”.

Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ sẽ giảm thuế và nới lỏng lệnh trừng phạt cho Iran.

Về chương trình hạt nhân, Tổng thống Trump cũng nêu quan điểm: “Sẽ không có việc làm giàu uranium, và Mỹ sẽ hợp tác với Iran, thu thập và loại bỏ tất cả ‘bụi’ hạt nhân”.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ có ý định xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Iran, mà ông cho rằng Iran “đã trải qua một cuộc thay đổi chế độ rất hiệu quả”.

Trước đó, theo báo cáo từ tờ The Times of Israel, Mỹ đã tiến hành tham vấn và phối hợp chặt chẽ với phía Israel trước khi chính thức công bố lệnh tạm dừng các hoạt động quân sự.

Cụ thể, Mỹ sẽ không nhượng bộ các vấn đề cốt lõi trong vòng đàm phán trực tiếp dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào ngày 10-4.