Tổng thống Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran”

(GLO)- Nếu không đáp ứng “tối hậu thư” về mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cảnh báo nền văn minh Iran sẽ bị diệt vong.

"Cả một nền văn minh sẽ diệt vong tối nay, không bao giờ phục hồi được nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra" - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7-4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tối hậu thư của ông Trump với Iran hết hạn vào 20 giờ ngày 7-4 (7 giờ ngày 8-4 giờ Hà Nội).

Ở chiều ngược lại, giới chức Iran trước đó bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo "mọi hành động liều lĩnh" của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực "chìm trong biển lửa".

Iran đã đưa ra phản hồi gồm 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt xung đột phù hợp với các cân nhắc của nước này cùng các yêu cầu khác như ngừng những hành động thù địch trong khu vực, thiết lập nghi thức cho việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.