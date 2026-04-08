Tin thế giới tối 8-4: Tàu thuyền trở lại eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

(GLO)- Tàu thuyền trở lại eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran; Tổng thống Trump ra tuyên bố quan trọng liên quan vật liệu hạt nhân của Iran; Triều Tiên thực hiện 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo trong vài giờ;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 8-4.

Tàu thuyền trở lại eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ–Iran

Ngày 8-4, công ty theo dõi hàng hải MarineTraffic cho biết hai tàu đã lưu thông qua eo biển Hormuz, sau khi Iran chấp thuận mở lại tuyến hàng hải này theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ.

Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN

Cụ thể, tàu Daytona Beach treo cờ Liberia vượt qua khu vực này lúc 13h59 (giờ Việt Nam); trong khi tàu chở hàng rời NJ Earth thuộc sở hữu Hy Lạp đã đi qua eo biển lúc 15h44 (giờ Việt Nam).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong 2 tuần thực thi thỏa thuận ngừng bắn, việc đi lại qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan nhằm thiết lập cơ chế bảo đảm “an ninh quá cảnh” qua eo biển Hormuz.

Các thương nhân và chủ tàu đang theo dõi sát sao những con tàu nào bắt đầu di chuyển qua eo biển theo cả hai hướng, đặc biệt là những tàu thường không được Iran bảo hộ. Tính đến sáng 8-4, khoảng 1.000 tàu đang chờ ở cả hai phía, tập trung quanh Dubai và Khor Fakkan.

Tổng thống Trump ra tuyên bố quan trọng liên quan vật liệu hạt nhân của Iran

Trong một bài viết triên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đã trải qua điều mà ông gọi là một “sự thay đổi chế độ rất hiệu quả”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào và sẽ phối hợp với Iran để “đào lên và loại bỏ toàn bộ vật liệu hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất”.

Tổng thống Mỹ viết: “Hiện tại, và từ trước đến nay, mọi thứ đều nằm dưới sự giám sát vệ tinh cực kỳ chặt chẽ (Lực lượng Không gian!). Không có gì bị thay đổi kể từ thời điểm bị tấn công”.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết các cuộc đàm phán kinh tế với Iran đang được tiến hành song song với khuôn khổ an ninh.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8-4, đây là một tuyên bố quan trọng sau lệnh ngừng bắn, mở rộng đáng kể các điều khoản công khai của thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần.

Tổng thư ký Mark Rutte tới Washington giữa lo ngại Mỹ rút khỏi NATO

Ngày 8-4, Tổng thư ký Mark Rutte bắt đầu chuyến thăm Washington kéo dài ba ngày trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định khả năng rút Mỹ khỏi NATO, làm gia tăng lo ngại về sự ổn định của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AP

Theo lịch trình, ông Rutte sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực với các đồng minh NATO khi nhiều nước châu Âu từ chối tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời không cho phép máy bay Mỹ sử dụng không phận. Động thái này khiến ông Trump chỉ trích các chính phủ châu Âu và đặt câu hỏi về giá trị của NATO đối với Mỹ.

Trong nhiều phát biểu gần đây, ông Trump cho rằng Mỹ đang gánh phần lớn chi phí bảo đảm an ninh cho châu Âu, đồng thời mô tả NATO là một liên minh yếu nếu không có sự tham gia của Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng phát tín hiệu rằng Mỹ có thể đánh giá lại quan hệ với các đồng minh.

Triều Tiên thực hiện 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo trong vài giờ

Quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã thực hiện 2 đợt phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ trong vài giờ trong sáng 8-4.

Cụ thể, đợt phóng đầu tiên diễn ra vào khoảng 8h50 theo giờ địa phương (tức 6h50 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và tên lửa bay được khoảng 240km.

Đợt phóng tiếp theo diễn ra sau đó vài giờ, trong đó có ít nhất một tên lửa đạn đạo được phóng về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Triều Tiên, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền duy trì cảnh giác, tránh tiếp cận các mảnh vỡ nếu phát hiện.

Văn phòng An ninh Quốc gia tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ việc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng các hành động phóng tên lửa.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải tăng cường cảnh giác hơn nữa “trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng."

Hy Lạp cấm người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 8-4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội kể từ ngày 1-1-2027.

Phát biểu trong một đoạn video đăng tải trên TikTok, ông Mitsotakis cho biết: “Chúng tôi đã quyết định triển khai một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết: cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội”. Ông nhấn mạnh, Hy Lạp nằm trong nhóm những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh tay đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em, sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc thực hiện chính sách tương tự.

Katerina Daniil, 14 tuổi, ở Athens, Hy Lạp cho biết, hầu hết thanh thiếu niên cùng tuổi với cô chưa từng biết đến một thế giới không có mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hy Lạp cho biết thêm, việc sử dụng chính mạng xã hội để đưa ra thông báo trên sẽ giúp tiếp cận trực tiếp thiếu niên và trẻ em.

Ông thừa nhận quyết định này có thể gây phản ứng: “Tôi biết một số bạn sẽ không hài lòng… Mục tiêu của chúng tôi không phải là tách các bạn khỏi công nghệ, mà là ngăn chặn tình trạng lệ thuộc vào một số ứng dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự trong sáng và tự do của các bạn”.

Ông cũng dẫn các bằng chứng khoa học cho thấy việc trẻ em tiếp xúc với màn hình trong thời gian dài khiến não bộ không được nghỉ ngơi đầy đủ.