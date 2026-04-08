Tin thế giới sáng 8-4: Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần

(GLO)- Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần; Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ – Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn; Hơn 80 người mất tích trên vùng biển Địa Trung Hải; Thái Lan thu giữ 1,6 tấn ma túy giấu bên dưới rau bắp cải... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-4.

Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần

Ngày 8-4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian và được thông qua dưới sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: TTXVN

Phía Tehran tuyên bố đây là một chiến thắng cho Iran và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài hơn sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Trong khoảng thời gian 2 tuần ngừng bắn tới, Iran cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua Eo biển Hormuz dưới sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.

Trong khi đó, hãng tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Islamabad vào ngày 10-4 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đồng ý "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần". Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh, quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa Eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.

Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ – Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn

Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày 7-4 sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót, giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông và đặc biệt là quanh eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Dầu thô WTI có thời điểm giảm hơn 9–10%, rơi xuống quanh mốc 100–102 USD/thùng, đánh dấu một trong những phiên giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, giá dầu từng tăng vọt lên trên 110 USD/thùng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng khi eo biển Hormuz gần như tê liệt. Dầu Brent Biển Bắc còn giảm sâu hơn, có lúc lao dốc tới ~16%, về khoảng 93 USD/thùng.

Không chỉ thị trường năng lượng, tâm lý nhà đầu tư toàn cầu cũng đảo chiều nhanh chóng. Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,5% khi nguy cơ leo thang quân sự tạm thời được đẩy lùi, phản ánh kỳ vọng rằng chuỗi cung ứng năng lượng sẽ sớm ổn định trở lại.

Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của HĐBA về Hormuz

Trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7-4, dự thảo nghị quyết do Bahrain soạn thảo và được Mỹ ủng hộ nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết dự thảo này.

Pakistan và Colombia, hai quốc gia hướng tới tìm kiếm giải pháp ngoại giao thay thế, bỏ phiếu trắng.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết các quốc gia vùng Vịnh "lấy làm tiếc" về việc dự thảo không được thông qua.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong buổi bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan eo biển Hormuz tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 7-4. Ảnh: AFP

Theo bản dự thảo cuối cùng mà AFP thu được, nghị quyết "khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia phối hợp triển khai các biện pháp phòng vệ phù hợp với diễn biến tại hiện trường, góp phần đảm bảo an ninh và hàng hải, trong đó có việc tổ chức hộ tống các tàu hàng".

Văn bản này cũng yêu cầu Iran phải "chấm dứt ngay mọi hành động tấn công tàu bè, cũng như mọi nỗ lực cản trở luồng giao thương và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz". Bên cạnh đó, dự thảo kêu gọi các bên ngừng ngay các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng dân sinh như hệ thống cấp nước, điện và dầu khí.

Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cho rằng nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ "tạo tiền lệ nguy hiểm" đối với luật pháp quốc tế và các nỗ lực gìn giữ hòa bình.

Hơn 80 người mất tích trên vùng biển Địa Trung Hải

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 7-4 cho biết, chiếc tàu chở khoảng 120 người rời thị trấn ven biển Tajoura, phía Tây Bắc Libya ngày 5-4 và bị lật do nước tràn vào trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một chiếc thuyền di cư bị lật trên biển. Ảnh: Sea-Watch

Theo cơ quan di cư trên của Liên hợp quốc, trước đó, một tàu thương mại và một tàu cứu hộ đã cứu sống được 32 người, và lực lượng tuần duyên của Italy đã đưa những người này đến đảo Lampedusa, ở miền Nam Italy.

Đảo nhỏ Lampedusa là cửa ngõ chính vào châu Âu cho người di cư vượt biển Địa Trung Hải từ Bắc Phi, với hàng nghìn người thiệt mạng trong hành trình nguy hiểm này. Phần lớn các vụ tử vong xảy ra trên những chiếc tàu nhỏ xuất phát từ bờ biển Tunisia và Libya.

Thái Lan thu giữ 1,6 tấn ma túy giấu bên dưới các túi rau bắp cải

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, thu giữ 1,6 tấn ketamine và ma túy đá được cất giấu phía dưới các túi rau bắp cải trên một chiếc xe bán tải, đồng thời bắt giữ tài xế với cáo buộc buôn bán chất cấm.

900kg ketamine và 700kg ma túy đá được chia thành nhiều kiện hàng giấu bên dưới các túi rau bắp cải chất trên thùng xe. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin trên, đối tượng là nam giới người Thái Lan, 39 tuổi, bị bắt giữ vào cuối tuần qua khi đang dừng xe tại một trạm xăng ở tỉnh Ayutthaya, miền Trung nước này.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 900kg ketamine và 700kg ma túy đá được chia thành nhiều kiện hàng giấu bên dưới các túi rau bắp cải chất trên thùng xe.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công là 100.000 baht (khoảng 3.000 USD).

Cảnh sát nghi ngờ số ma túy này có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không nêu tên cụ thể.