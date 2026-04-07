Tin thế giới tối 7-4: UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga

(GLO)- Gần 20 người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích mới; UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga; Đọ súng bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-4.

Gần 20 người Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích mới

Ngày 7-4, truyền thông Iran đưa tin 18 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhằm vào tỉnh Alborz, giáp ranh thủ đô Tehran.

Theo trang tin Mizan Online và hãng thông tấn bán chính thức Fars, giới chức tỉnh Alborz cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các khu dân cư.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 24 người khác bị thương.

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Mỹ và Israel xuống Trường đại học Shahid Beheshti ở Tehran, Iran ngày 4-4. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr và nhật báo Shargh của Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào rạng sáng 7-4 cũng đã “phá hủy hoàn toàn” giáo đường Do Thái Rafi-Nia tại thủ đô Tehran.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã tấn công một cơ sở hóa dầu ở vùng Shiraz, miền Nam Iran, vì cho rằng đây là nơi sản xuất axit nitric, một nguyên liệu quan trọng trong quá trình chế tạo thuốc nổ và các bộ phận của tên lửa đạn đạo.

Theo IDF, đây là một trong những cơ sở còn lại của Iran sản xuất các thành phần hóa học quan trọng cho chất nổ và tên lửa đạn đạo.

UAV Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ then chốt tại Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại cảng Novorossiysk do Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) liên doanh quốc tế vận hành.

Ảnh minh họa: RT

Trong thông cáo ngày 6-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Kiev đã sử dụng UAV để tiến hành một cuộc tấn công vào các cơ sở thuộc tổ hợp trung chuyển hàng hải tại Novorossiysk”. Theo thông cáo trên, mục tiêu của cuộc tấn công là “gây bất ổn thị trường hydrocarbon toàn cầu và làm gián đoạn nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tới người tiêu dùng châu Âu".

Cuộc tấn công mới nhất cũng được cho là nhằm “gây thiệt hại kinh tế tối đa cho các cổ đông lớn nhất của CPC - các công ty năng lượng từ Kazakhstan và Mỹ". Hiện chưa có báo cáo về thương vong, tuy nhiên một cầu cảng phục vụ dỡ hàng và 4 bể chứa đã bị hư hại.

Đọ súng bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một vụ đọ súng đã xảy ra ở khu vực lân cận lãnh sự quán Israel tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ giữa 3 kẻ tấn công và lực lượng an ninh địa phương.

Hãng thông tấn CNN đưa tin, một vụ đọ súng giữa các sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và 3 đối tượng có vũ trang đã nổ ra chiều ngày 7-4 tại khu vực lân cận lãnh sự quán Israel ở quận Besiktas thuộc thành phố Istanbul.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Al Jazeera

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul cho hay: “Một kẻ tấn công đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát, trong khi 2 đối tượng còn lại bị thương. Hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị thương nhẹ trong giao tranh. Những kẻ tấn công đã sử dụng các súng trường và súng ngắn”.

Theo lời một số nhân chứng, sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Báo Times of Israel dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đối tượng thiệt mạng trong vụ đọ súng có liên hệ với một nhóm khủng bố cực đoan về tôn giáo.

Hội đồng Hòa bình Gaza áp thời hạn chót với Hamas

Ngày 6-4, Hội đồng Hòa bình Gaza, cơ chế quốc tế do Mỹ dẫn dắt giám sát việc quản lý Dải Gaza hậu xung đột Hamas - Israel, đã đặt thời hạn đến hết tuần này để Hamas chấp nhận đề xuất giải giáp. Ông Mladenov đã gặp phái đoàn lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Cairo của Ai Cập vào tuần trước và thông báo rằng muốn có một thỏa thuận giải giáp trước cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1-2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Thời hạn cuối tuần được đưa ra sau khi Hamas đã trì hoãn 4 tuần việc đưa ra phản hồi về đề xuất. Kế hoạch sẽ bao gồm việc phá hủy mạng lưới đường hầm tại Dải Gaza và bàn giao vũ khí theo từng giai đoạn. Theo tài liệu rò rỉ, lộ trình kéo dài 8 tháng bắt đầu bằng việc Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) tiếp quản an ninh và kết thúc khi Israel rút quân hoàn toàn sau khi xác minh Gaza “không còn vũ khí”.

Artemis II lập kỷ lục mới về chuyến bay không gian có người lái xa Trái Đất nhất

Bốn phi hành gia tham gia chuyến bay thử nghiệm quanh Mặt Trăng Artemis II của NASA đã đi vào lịch sử vào lúc 12h56 trưa (giờ CDT) ngày 6-4, tức 0h56 ngày 7-4 (giờ Việt Nam), khi đạt khoảng cách hơn 400.000km tính từ Trái Đất, vượt qua kỷ lục trước đó do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970.

Ở điểm xa nhất, phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Orion dự kiến sẽ đạt khoảng cách khoảng 407.000km trước khi quay trở lại Trái Đất, qua đó xác lập cột mốc mới trong lịch sử bay không gian có người lái.

Trong lần bay ngang Mặt Trăng sắp tới, tàu sẽ tiếp cận gần bề mặt ở khoảng cách khoảng 6.545 km. Các phi hành gia sẽ trở thành những người đầu tiên quan sát trực tiếp phía xa của Mặt Trăng bằng mắt thường, đồng thời là những người đầu tiên bay phía sau Mặt Trăng. Họ cũng sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực khi Mặt Trăng đi qua trước Mặt Trời.

Hiện các phi hành gia Artemis II đã hoàn thành hơn một nửa hành trình. Dự kiến, tàu sẽ hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào khoảng 20h07 (giờ EDT) ngày 10-4.

Cụ bà 80 tuổi ở Nhật Bản bị lừa 7,5 triệu USD vì chiêu giả danh cảnh sát

Ngày 7-4, Sở Cảnh sát tỉnh Ehime của Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị lừa mất khoảng 1,2 tỷ yen (tương đương 7,5 triệu USD) trong vụ án gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã giả danh cảnh sát và công tố viên yêu cầu cụ bà chuyển tiền “phục vụ công tác điều tra tài sản vì nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.”

Bên ngoài trụ sở Cảnh sát tỉnh Ehime. Ảnh: NHK

Vụ việc bắt đầu vào khoảng ngày 30-10 năm ngoái, khi cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc thông báo rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà đã bị sử dụng trái phép. Cuộc gọi sau đó được chuyển hướng đến một người tự xưng là cảnh sát tỉnh Ishikawa. Đối tượng này yêu cầu cụ bà phải liên lạc 4 lần mỗi ngày qua mạng xã hội.

Ngoài ra, cụ bà cũng phải liên lạc với một gã đàn ông khác tự xưng là công tố viên. Những kẻ này gửi cho cụ bà các tin nhắn như: “Chúng tôi cần điều tra tài sản của bà,” “Hãy chuyển toàn bộ tiền của bà” và “Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”

Lo sợ bị điều tra, từ 12/2025-2/2026, cụ bà đã có tới 8 lần chuyển tiền vào tài khoản do các nghi phạm chỉ định. Lần liên lạc cuối cùng diễn ra ngày 13-2 và sau đó, do cảm thấy bất an nên cụ bà đã đến trình báo cảnh sát.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ "lừa đảo đặc biệt."