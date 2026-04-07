Tin thế giới sáng 7-4: Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn vào Iran

(GLO)- Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn vào Iran; Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran; Philippines cùng các đồng minh bắt đầu tập trận; Lũ lụt khiến 110 người thiệt mạng ở Afghanistan... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-4.

Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn vào Iran

Vào chiều 6-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc họp báo về tình hình xung đột Iran.

Các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cũng tham gia cuộc họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội hơn vào Iran.

“Theo chỉ thị của tổng thống, hôm nay sẽ là ngày có cường độ tấn công lớn nhất kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch này. Ngày mai, thậm chí còn mạnh hơn hôm nay. Và khi đó Iran sẽ có sự lựa chọn”, ông Hegseth tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth theo dõi. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu ông đang hạ nhiệt hay leo thang chiến tranh, Tổng thống Trump nói: “Tôi không thể nói cho các bạn biết, điều đó phụ thuộc vào những gì họ làm. Đây là một giai đoạn quan trọng”.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đề cập đến thời hạn mà ông đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. “Họ có một khoảng thời gian, cho đến 20h ngày mai. Tôi đã gia hạn cho họ”.

“Bây giờ chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi có thể nói với các bạn rằng họ đang đàm phán. Chúng tôi nghĩ là thiện chí. Chúng ta sẽ chờ xem”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành hơn 13.000 cuộc tấn công vào Iran kể từ khi xung đột bắt đầu, bao gồm hơn 10.000 chuyến bay chiến đấu trong 37 ngày qua. Ông gọi tốc độ này là "chưa từng có".

Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran

Tiếp tục chiến dịch tấn công không ngừng kéo dài 5 tuần vào Iran, hôm 6-4, không quân Israel đã tập kích cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran.

Mỹ và Israel dồn lực tấn công Iran. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, không quân nước này đã tung đòn tập kích uy lực nhằm vào nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran ở khu vực Asaluyeh, cơ sở chiếm tới 50% sản lượng và 85% giá trị xuất khẩu hóa dầu của Iran. Ông Katz khẳng định đòn tấn công khiến chính quyền Iran thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Về phía Iran, truyền thông nước này cáo buộc không quân Mỹ - Israel đã tập kích và gây thiệt hại tại tổ hợp hóa dầu Marvdasht, cùng các cơ sở hóa dầu ở mỏ khí đốt Nam Pars, tỉnh Bushehr, phía Nam Iran.

Philippines cùng các đồng minh bắt đầu tập trận

Ngày 6-4, cuộc tập trận “Salaknib” (Lá chắn) giai đoạn 1 với sự tham gia của hơn 7.000 binh sỹ Philippines, Nhật Bản, Mỹ và Australia đã chính thức khai mạc tại Fort Magsaysay, thành phố Palayan, tỉnh Nueva Ecija của Philippines.

Binh sỹ Philippines và Mỹ tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia tham gia cuộc tập trận Lá chắn với tư cách lực lượng chính thức, biến đây trở thành cuộc huấn luyện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội các nước này.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của Lá chắn diễn ra từ ngày 6 đến 17/4. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong tháng Năm và Sáu, sau cuộc tập trận “Balikatan” từ tháng Tư đến tháng Năm.

Các cuộc tập trận đa phương sẽ tập trung vào phòng thủ trên biển và lãnh thổ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cùng với các hoạt động đổ bộ và tác chiến hiệp đồng binh chủng.

Lũ lụt khiến 110 người thiệt mạng ở Afghanistan

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan thông báo ít nhất 110 người đã thiệt mạng, 160 người bị thương và 7 người mất tích sau khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét trên diện rộng tại nước này trong 11 ngày qua.

Người dân kiểm tra một ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt nghiêm trọng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 4-4-2026. Ảnh: AP

Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và đời sống người dân, khi phá hủy hoàn toàn 958 ngôi nhà, trong khi hơn 4 nghìn (4.155) căn khác bị hư hại một phần. Ngoài ra, lũ đã cuốn trôi hơn 356km đường giao thông, làm ngập hơn 15.500 mẫu đất nông nghiệp, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống kênh mương và thủy lợi.

Hiện các đội cứu hộ và cứu trợ, phối hợp cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng Afghanistan cũng đã phát đi cảnh báo mới về khả năng tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại các vùng núi và khu vực dễ bị tổn thương trên khắp nước này.