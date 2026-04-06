Quân đội Nigeria tiêu diệt hơn 60 phiến quân gây ra các vụ bắt cóc

(GLO)- Ngày 5-4, báo cáo an ninh cho biết, quân đội Nigeria đã tiêu diệt hơn 60 thành viên của các băng đảng tội phạm được gọi là “bandit” (phiến quân cướp bóc) - những đối tượng bị cáo buộc gây ra hầu hết các vụ bắt cóc quy mô lớn tại quốc gia Tây Phi.

Người dân ước tính 7 người đã thiệt mạng và khoảng 150 nạn nhân khác bị bắt cóc khi nhiều đối tượng được vũ trang hạng nặng tấn công 6 ngôi làng thuộc khu vực Bukkuyum.

Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương và các nhà phân tích, tình trạng bất ổn ban đầu bắt nguồn từ xung đột giữa nông dân địa phương và những người chăn thả gia súc du mục do tranh giành đất đai và nguồn nước, nhưng sau đó phát triển thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Quân đội Nigeria khẳng định, ít nhất 65 phiến quân đã bị tiêu diệt, đây là bước đột phá lớn. Chiến dịch tấn công kéo dài 7 giờ diễn ra tại huyện Tsafe, cách nơi xảy ra các vụ bắt cóc khoảng 200km.

Bạo lực tại Nigeria, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc và miền Trung đã gia tăng trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên tiến hành những vụ tấn công, cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc.

Nigeria đang đối mặt tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang khác nhau, sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.