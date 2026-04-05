Hàng trăm người bị các nhóm vũ trang bắt cóc và sát hại tại Nigeria

(GLO)- Bạo lực tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria gia tăng trong những năm gần đây. Các nhóm tội phạm có vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công, cướp bóc, bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ngày 4-4, cảnh sát bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria xác nhận đã xảy ra một vụ bắt cóc quy mô lớn, sau khi các nhóm vũ trang tấn công khu vực Bukkuyum.

Cảnh sát Nigeria truy lùng tội phạm sau vụ việc nghiêm trọng. Ảnh: TVC News

Những kẻ tấn công trang bị vũ khí hạng nặng đã xông vào cộng đồng, nổ súng và gây hoang mang cho người dân.

Cảnh sát bang Nasarawa ở miền Trung Nigeria thông báo 11 người bị sát hại và hơn 50 ngôi nhà bị đốt cháy trong vụ tấn công được cho là hành động trả đũa liên quan đến tranh chấp giữa các băng nhóm ở bang này.

Một số nguồn tin địa phương cho biết khoảng 150 người đã bị bắt đi. Ngoài ra, một số tay súng chưa rõ danh tính cũng đã sát hại ít nhất 7 người và bắt cóc hàng chục người khác trong các cuộc tấn công nhằm vào 6 ngôi làng hẻo lánh ở miền Bắc Nigeria vào sáng 4-4.

Theo giới chức và các nhà phân tích, tình trạng bất ổn ban đầu bắt nguồn từ xung đột giữa nông dân địa phương và người chăn thả gia súc du mục do tranh giành đất đai và nguồn nước, nhưng sau đó đã phát triển thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Trước đó, các vụ tấn công xảy ra vài ngày tại thành phố Jos, khiến khoảng 30 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực và bất ổn an ninh tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Giới chức Nigeria đang tiếp tục điều tra và triển khai lực lượng nhằm truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp để đối phó với tình trạng bạo lực ngày càng phức tạp ở nước này.

Nigeria đang đối mặt tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang khác nhau, sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhiều băng nhóm chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc và khai thác mỏ trái phép.