Tấn công mỏ vàng tại Sudan, hơn 70 người thiệt mạng

Ngày 30-3, người phát ngôn cảnh sát Nam Sudan - ông Kwacijwok Dominic Amondoc - xác nhận: Vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại khu vực mỏ vàng Jebel Iraq. Ít nhất 70 người tại Nam Sudan đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công do các tay súng chưa rõ danh tính.

Theo người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Nam Sudan, vụ việc xảy ra tối 28-3, khi một nhóm vũ trang bất ngờ nổ súng vào các thợ mỏ đang làm việc. Một số nguồn tin cho biết số nạn nhân có thể lên tới 74 người, đồng thời cảnh báo con số này còn tăng do nhiều người mất tích trong rừng.

Nhân chứng cho hay, các tay súng di chuyển qua khu vực ngã ba Anguwan Rukuba trước khi nổ súng bừa bãi, khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Ngay sau vụ việc, 1 đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thi thể nằm trên bãi đất trống đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây chấn động dư luận địa phương.

Một nhà báo tại hiện trường cho biết, ngoài số nạn nhân được phát hiện, nhiều người khác được cho là đã chạy trốn vào khu vực bụi rậm xung quanh và hiện chưa rõ tung tích.

Lực lượng an ninh, gồm cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Nam Sudan, đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn và kiểm soát tình hình.

Khu vực Jebel Iraq từ lâu là điểm nóng về xung đột liên quan đến khai thác vàng trái phép. Hoạt động khai thác vàng tại Nam Sudan phần lớn không được quản lý chặt chẽ, với các chính quyền bang vận hành riêng rẽ, thiếu sự kiểm soát thống nhất từ cấp trung ương.

Liên quan vụ việc, Phong trào Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan - Đối lập (SPLM/A-IO) đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc lực lượng chính phủ có liên quan. Tuy nhiên, phía chính quyền Nam Sudan hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với cáo buộc này.

Các cuộc xung đột địa phương, tranh chấp tài nguyên và hoạt động của các nhóm vũ trang vẫn là những thách thức lớn đối với tiến trình ổn định và tái thiết tại quốc gia non trẻ này.

Giới chức Nam Sudan cho biết hiện vẫn chưa xác định được danh tính nhóm tấn công, trong bối cảnh có thông tin chưa được kiểm chứng về sự hiện diện của một trại liên quan phe đối lập gần khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 2-3, giới chức y tế khu vực hành chính Ruweng cho biết, 169 người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra rạng sáng 1-3 tại hạt Abiemnom, Nam Sudan.