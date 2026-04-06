Tin thế giới tối 6-4: Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn

(GLO)- Iran tuyên bố hoàn tất các yêu cầu về chấm dứt xung đột; Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt thêm cáo buộc nhận hối lộ... là những thông tin thế giới nổi bật tối 6-4.

Iran tuyên bố hoàn tất các yêu cầu về chấm dứt xung đột

Ngày 6-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Tehran đã hoàn tất các yêu cầu của mình liên quan tới đề xuất chấm dứt xung đột, song sẽ chỉ công bố khi thích hợp.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei cho hay Mỹ đã đưa ra kế hoạch gồm 15 điểm thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, đồng thời cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý”. Ông nhấn mạnh Iran có khuôn khổ riêng, được xây dựng dựa trên lợi ích và cân nhắc của nước này, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc trao đổi với các bên trung gian là dấu hiệu yếu thế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng", lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.

Theo nguồn thạo tin, Iran và Mỹ tối 5-4 đã nhận được một kế hoạch chấm dứt xung đột do Pakistan soạn thảo, với cách tiếp cận 2 giai đoạn gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay, đồng thời cho phép mở lại eo biển Hormuz, với khoảng thời gian 15 - 20 ngày để hoàn tất một thỏa thuận rộng hơn. Thỏa thuận tạm gọi là “Hiệp định Islamabad”, sẽ bao gồm một khuôn khổ khu vực cho eo biển này, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng diễn ra tại Islamabad.

Thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Nga không kích Odessa gây thiệt hại lớn

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen trong đêm 5-4 đã khiến 3 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và nhà ở, giới chức địa phương cho hay.

Cảnh tượng một tòa nhà đổ nát sau khi bị trúng UAV tại Odesa, Ukraine. Ảnh: Reuters

Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng: “Odesa tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công dữ dội từ phía đối phương trong đêm”. Ngoài 3 người thiệt mạng, còn có 10 người bị thương. Theo ông Kiper, các khu dân cư, hạ tầng trọng yếu và cơ sở hành chính đều bị đánh trúng, chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 148 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Giới chức Nga cũng thông báo các đội ứng cứu đang khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình chịu ảnh hưởng do các cuộc không kích.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt thêm cáo buộc nhận hối lộ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6-4, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã phát hiện bằng chứng gián tiếp cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã nhận thêm các mặt hàng xa xỉ liên quan đến việc di dời nơi ở của tổng thống năm 2022.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee tại Tòa án trung tâm quận Seoul, ngày 12-8-2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nhóm điều tra do công tố viên đặc biệt Kwon Chang Young đứng đầu được thành lập từ tháng 2 nhằm làm rõ các cáo buộc chưa được giải quyết bởi 3 nhóm điều tra trước đó, trong đó có nghi vấn bà Kim Keon Hee đã gây ảnh hưởng để trao hợp đồng cải tạo nơi ở của tổng thống cho công ty thiết kế nội thất 21 Gram - đơn vị bị cho là không có giấy phép phù hợp.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Kim Ji Mi cho biết trong cuộc họp báo: “Liên quan đến việc cải tạo nơi ở của tổng thống, chúng tôi đã phát hiện những tình tiết cụ thể cho thấy bà Kim Keon Hee đã nhận thêm các hàng hóa xa xỉ, và hiện đang tiến hành khám xét, thu giữ tại văn phòng công ty (liên quan) cũng như nhà của người đứng đầu công ty”.

Tuy nhiên, phía công tố chưa công bố danh tính người đưa hối lộ hoặc các chi tiết liên quan.

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn

Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Đây là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên thế giới của động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt.

Động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 tiến hành các thử nghiệm liên quan. Ảnh: AECC

Theo Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc (AECC), nhà phát triển động cơ AEP100, động cơ này đã duy trì tình trạng tốt trong suốt chuyến bay thử nghiệm kéo dài 16 phút. Máy bay đã bay được 36 km với tốc độ 220 km/h, ở độ cao 300 mét. Sau khi hoàn thành các thao tác bay theo kế hoạch, máy bay đã trở về an toàn.

Chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc nhận định, chuyến bay thử nghiệm thành công này cho thấy, Trung Quốc hiện đã thiết lập được một chuỗi công nghệ hoàn chỉnh trong lĩnh vực động cơ hàng không chạy bằng hydro, từ linh kiện cốt lõi đến tích hợp động cơ hoàn chỉnh. Thành tựu này đặt nền tảng cho việc ứng dụng công nghiệp năng lượng hydro trong ngành hàng không.