Tin thế giới sáng 6-4: Mỹ nhắc lại thời hạn chót mở lại eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ nhắc lại thời hạn chót mở lại eo biển Hormuz; Iran đẩy mạnh tấn công Israel; Iran và Oman thảo luận về eo biển Hormuz ; OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-4.

Mỹ nhắc lại thời hạn chót mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-4 bày tỏ tin tưởng "khả năng cao" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran vào ngày 6-4, thời hạn chót mà Mỹ đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ông cũng nhắc lại việc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nếu hạn chót không được đáp ứng.

Trả lời kênh truyền hình Fox News,nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ có các biện pháp mạnh, bao gồm việc can thiệp vào các cơ sở hạ tầng và kiểm soát nguồn dầu mỏ.

Mỹ nhắc lại thời hạn chót mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: Fox News

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội cùng ngày, ông Trump cũng nhắc tới việc sẽ tăng cường các biện pháp quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu eo biển Hormuz không được khơi thông trở lại.

Ông viết rõ các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cầu ở Iran sẽ được triển khai vào ngày 7-4 nếu như tuyến đường thủy chiến lược, vốn là tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại toàn cầu, không được mở lại đúng hạn.

Iran đẩy mạnh tấn công Israel

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều 5-4 tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 96 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng an ninh Israel và các đội cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa của Iran ở Haifa, Israel, ngày 5-4-2026. Ảnh: AP

Trong đó, giai đoạn 1 của làn sóng nhằm vào nhà máy lọc dầu dành cho tiêm kích của Israel tại thành phố cảng Haifa; các cơ sở thuộc 2 tập đoàn Exxon và Chevron của Mỹ đặt tại khu vực Habshan, UAE; các cơ sở hóa chất Mỹ ở Al-Ruwais, UAE; cơ sở hóa chất Mỹ ở Sitra, Bahrain, và cơ sở hóa chất tại Shuaiba, Kuwait. Thông tin về giai đoạn 2 của đợt tập kích chưa được công bố.

Truyền thông Israel chiều 5-4 xác nhận, tên lửa của Iran đã gây thiệt hại tại khu công nghiệp Neot Hovav ở Beersheba, phía Nam Israel. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tên lửa Iran nhắm vào khu công nghiệp trọng yếu Neot Hovav.

Iran và Oman thảo luận về eo biển Hormuz

Iran và Oman vừa tiến hành các cuộc thảo luận về bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang tê liệt do ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông.

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn nhà nước của Oman, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước đã tiến hành thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia để bàn về các phương án khả thi nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz.

Thông báo trên mạng xã hội X, hãng thông tấn cho biết chuyên gia của hai bên đã đưa ra một số đề xuất liên quan đến vấn đề này.

Iran cho biết nước này đang hoàn thiện dự thảo về cơ chế điều phối hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược và có thể tiến hành đàm phán với các bên liên quan nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác trong tương lai.

OPEC+ tiếp tục tăng hạn ngạch khai thác dầu

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất tăng sản lượng dầu thêm khoảng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp liên minh này điều chỉnh tăng hạn ngạch khai thác.

Hình ảnh logo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Reuters

Động thái này được đánh giá là nhằm phát đi tín hiệu trấn an thị trường hơn là tác động thực chất đến cán cân năng lượng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Thời gian qua, tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia phải đối mặt nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Một số nước như Thái Lan đã tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Nga, trong khi Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu từ Iran sau thời gian gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với dầu Nga nhằm giảm áp lực thị trường, với giấy phép áp dụng cho các lô hàng được vận chuyển trước ngày 12/3 và có hiệu lực đến 11/4, không bao gồm các giao dịch liên quan đến Iran.

Thái Lan mở rộng khung ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố kế hoạch mở rộng Trung tâm Quản lý và Giám sát chung về tình hình Trung Đông, tập trung vào hỗ trợ người dân và tái cấu trúc năng lượng.

Một trạm xăng của Tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT. Ảnh: Bangkok Post

Trung tâm hiện tại được thành lập dưới thời chính phủ tiền nhiệm và chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Tuy nhiên, sau khi được mở rộng vào tuần tới, trung tâm sẽ có phạm vi và trách nhiệm hoạt động rộng hơn như giảm bớt gánh nặng cho người dân và điều chỉnh công tác quản lý năng lượng phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan hiện phụ thuộc hoàn toàn vào dầu thô nhập khẩu nhưng ông vẫn tin tưởng vào năng lực lọc dầu ở trong nước cũng như vai trò của các công ty nhà nước như PTT Plc trong việc đảm bảo nguồn cung thông qua mạng lưới toàn cầu. Nhà lãnh đạo Thái Lan trấn an rằng hoạt động nhập khẩu nhiên liệu sẽ diễn ra bình thường và người dân không nên hoảng loạn hoặc tích trữ vì có thể gây ra tình trạng thiếu hụt.

Ông cũng cho biết thêm chính phủ đang thông qua nhiều kênh để đảm bảo ổn định nguồn cung nhiên liệu, đồng thời đã đưa ra các biện pháp đặc biệt trước kỳ nghỉ lễ Songkran nhằm ngăn chặn nguy cơ gián đoạn có thể xảy ra.