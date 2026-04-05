Tin thế giới tối 5-4: Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia cứu phi công F-15

Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia cứu phi công F-15

Ngày 5-4, hãng thông tấn Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo bắn hạ một máy bay Mỹ tìm kiếm phi công mất tích ở tỉnh Isfahan phía Nam. Theo thông báo, đây là máy bay vận tải đa năng C-130, bị phá hủy bởi một đơn vị cảnh sát biệt kích có tên Faraj Rangers.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố các bộ lạc du mục sống trong khu vực đã bắn vào hai máy bay trực thăng Black Hawk tham gia nhiệm vụ giải cứu.

Ông Khatam al-Anbiya - phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Iran, cơ quan chỉ huy thống nhất của lực lượng vũ trang Iran - xác nhận trong số các phương tiện bị bắn rơi có một máy bay vận tải quân sự C-130 và hai máy bay trực thăng Black Hawk.

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mà họ cho là trực thăng Mỹ bị bắn hạ trong lúc giải cứu phi công F-15. Ảnh: X

Cùng ngày 5-4, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết hai máy bay thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bị chính phía Mỹ phá hủy do kẹt lại trong chiến dịch giải cứu. Nguồn tin nhấn mạnh quyết định phá hủy phương tiện là cần thiết để tránh rơi vào tay Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã giải cứu được thành viên mất tích thứ 2. Ông ca ngợi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ".

Thành viên phi hành đoàn này, được cho là một đại tá, bị thương nhưng hiện đã an toàn rời khỏi Iran và sẽ đến Kuwait điều trị thêm - ông Donald Trump cho biết.

Cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh liên tiếp bị tấn công

Trong ngày 5-4, các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại nhiều nước vùng Vịnh tiếp tục bị Iran tấn công.

Theo kênh Al Jazeera ngày 5-4, tại Bahrain, công ty năng lượng quốc gia BAPCO Energies ra tuyên bố xác nhận một bể chứa nhiên liệu tại một trong các cơ sở lưu trữ đã bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Tòa nhà bốc cháy sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Video: The Letter of Hormuz

Nhà máy lọc dầu của BAPCO Energies là cơ sở nhiên liệu chính của Bahrain. Đây là cơ sở cực kỳ quan trọng, một trong những địa điểm quan trọng nhất đối với lĩnh vực năng lượng.

Cũng trong ngày 5-4, trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tòa nhà này cũng là trụ sở của Bộ Dầu mỏ Kuwait.

Trong khi đó, giới chức tại Abu Dhabi cho biết một nhà máy hóa dầu ở Khu công nghiệp Ruwais, trên bờ biển Tây Bắc của UAE cũng bốc cháy.

Các vụ tấn công ngày 5-4 diễn ra khi ngày 6-4 là hạn chót để Iran mở cửa eo biển Hormuz theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

Libya tạm dừng ký thỏa thuận mới liên quan mỏ dầu đang khai thác

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi, đã chỉ đạo ngành dầu khí nước này không ký kết bất kỳ thỏa thuận mới nào liên quan đến các mỏ dầu đang khai thác, trong bối cảnh nước này tìm cách bảo vệ nguồn thu chiến lược từ năng lượng.

Một mỏ dầu ở Libya. Ảnh: cgsrs

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Tổng thống Libya, chỉ đạo này đã được gửi tới Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), ông Masoud Suleiman, bao gồm việc cấm mọi hình thức hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan đến các mỏ dầu này.

Ông Al-Menfi yêu cầu báo cáo khẩn về toàn bộ các thỏa thuận trước đây, bao gồm các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật và kinh tế, nhằm rà soát và đánh giá lại hiệu quả cũng như tính minh bạch. Động thái này được cho là nhằm tăng cường kiểm soát tài nguyên quốc gia, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích kinh tế từ ngành dầu khí - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột đối với ngân sách của đất nước Bắc Phi này.

Italy bắt giữ trùm mafia đứng đầu gia tộc chuyên sản xuất đồ giả

Ngày 4-4, cảnh sát Italy cho biết đã đột kích biệt thự hạng sang trên bờ biển Amalfi, bắt giữ một trùm mafia đang bị truy nã về tội giết người.

Cảnh sát cho biết đối tượng Roberto Mazzarella, thủ lĩnh gia tộc Mazzarella, thuộc tổ chức tội phạm Camorra có mạng lưới hoạt động chính tại Naples, được xác định là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất đang lẩn trốn tại Italy.

Đối tượng Roberto Mazzarella, trùm mafia đứng đầu gia tộc Mazzarella. Ảnh: unionradio.net

Theo thông báo của cảnh sát, Mazzarella “không chống cự” khi bị bắt trong cuộc đột kích tại thị trấn Vietri sul Mare. Thời điểm bị bắt, đối tượng ở cùng vợ và hai con. Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 20.000 euro (khoảng 23.000 USD) tiền mặt cùng 3 đồng hồ xa xỉ.

Gia tộc Mazzarella được biết đến với hoạt động làm giả hàng hóa tại Naples - thành phố từ lâu gắn liền với nạn làm tiền giả. Roberto Mazzarella nằm trong danh sách những tội phạm nguy hiểm nhất của Bộ Nội vụ Italy.

Phi hành đoàn Sứ mệnh Artemis II tiến sát Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những thông tin mới nhất về hành trình của tàu vũ trụ Orion/Integrity trong sứ mệnh Artemis II, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi bốn phi hành gia hiện đã ở gần Mặt Trăng hơn Trái Đất.

Đại diện NASA xác nhận con tàu trong sứ mệnh Artemis II đang duy trì quỹ đạo ổn định và hướng tới ngày thứ 6 của nhiệm vụ - thời điểm diễn ra chuyến bay qua bề mặt cung trăng. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn hứa hẹn những hình ảnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại khi con người lần đầu tiên được quan sát trực tiếp những khu vực mà trước đây chỉ có các thiết bị robot tiếp cận được.

Chỉ huy Reid Wiseman nhìn Trái Đất từ ​​tàu vũ trụ Integrity thuộc hệ thống Orion trong sứ mệnh Artemis II trên đường đến Mặt Trăng. Ảnh: NASA qua AP

Trong buổi họp báo vừa diễn ra sáng ngày 5-4 (giờ Việt Nam), ông John Honeycutt, Chủ tịch Nhóm quản lý Sứ mệnh Artemis II chia sẻ những bức ảnh gửi về từ cửa sổ tàu Integrity/Orion cho thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của hành tinh xanh và những chi tiết mới lạ trên bề mặt Mặt Trăng, mang lại góc nhìn hoàn toàn khác biệt so với những gì các phi hành gia từng thấy từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Các nhà khoa học còn tiết lộ một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ diễn ra vào thứ Hai (ngày 6-4). Từ vị trí của tàu Orion, phi hành đoàn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng độc nhất vô nhị khi Mặt Trời đi qua phía sau Mặt Trăng theo góc nhìn của họ, tạo ra hiện tượng nhật thực kéo dài khoảng 53 phút giữa không gian sâu thẳm.