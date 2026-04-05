Ô tô tông vào lễ hội Tết Lào ở Mỹ, ít nhất 15 người bị thương

(GLO)- Một chiếc xe đã lao thẳng vào đám đông đang diễn hành gần chùa Wat Thammarattanaram, khiến ít nhất 15 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 4-4, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Iberia cho biết, một chiếc xe ô tô tông thẳng vào nhiều người đi bộ tham gia lễ hội diễu hành mừng Tết Lào tại vùng nông thôn bang Louisiana, Mỹ. Ít nhất 15 người đã bị thương, một số người bị thương nặng.

Hiện trường vụ ô tô tông vào đám đông mừng Tết Lào ở New Iberia, bang Louisiana ngày 4-4. Ảnh: AP.

Cảnh sát sở tại cho biết tài xế trong vụ ô tô tông vào người tham gia lễ hội ở bang Louisiana đã nhanh chóng bị bắt giữ và bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo khu Iberia - bà Rebecca Melancon cho biết: “Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ, đây dường như không phải là hành động cố ý”. Cuộc điều tra đang tiếp diễn.

Dịch vụ xe cứu thương Acadian Ambulance thông tin trên mạng xã hội rằng họ đã phản ứng với tình huống khẩn cấp cử 10 xe cứu thương, 1 trực thăng hỗ trợ những người bị thương và 2 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đi bằng trực thăng.

Video về vụ đâm xe được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người nằm trên mặt đất tại sự kiện thường niên ở thành phố Broussard và New Iberia thuộc bang Louisiana. Lực lượng cứu hỏa đang chăm sóc một người bị mắc kẹt dưới gầm xe. Chiếc ô tô sau đó lao xuống mương dọc theo tuyến đường diễu hành.

Theo cảnh sát bang Louisiana, tài xế 57 tuổi, sống ở Jeanerette bị say xỉn khi cảnh sát đến hiện trường. Kết quả xét nghiệm sau đó đã cho kết quả dương tính với nồng độ cồn trong máu cao. Tài xế này bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn, cẩu thả và bất cẩn, cũng như tàng trữ đồ uống có cồn trong xe.

Thống đốc bang Louisiana - ông Jeff Landry đưa ra tuyên bố về vụ việc. Ông phát biểu: “Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân bị ảnh hưởng và biết ơn những người ứng cứu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường”.

Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra một tuyên bố trên Facebook nói rằng họ vô cùng đau buồn về vụ việc. Ban tổ chức cho biết các sự kiện vào buổi chiều và buổi tối 4-4 đã bị hủy bỏ, nhưng lễ hội vẫn dự kiến tổ chức các buổi lễ tôn giáo trong ngày 5-4.

Cuộc diễu hành là một phần của lễ hội đón năm mới kéo dài 3 ngày được tổ chức tại làng Lanxang - khu dân cư người Lào gần New Iberia với hàng trăm gia đình, và gần khu vực chùa Phật giáo Wat Thammarattanaram. Lễ hội có các món ăn Đông Nam Á, nhạc sống, diễu hành và các hoạt động thân thiện khác, thu hút hàng nghìn người mỗi năm.