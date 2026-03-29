Tay golf Tiger Woods bị bắt vì say rượu lái xe gây tai nạn tại Mỹ

(GLO)- Tiger Woods hiện đối diện với 2 cáo buộc, gồm lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng gây thiệt hại tài sản và từ chối thực hiện một phần yêu cầu xét nghiệm của cơ quan chức năng.

Ngày 27-3, theo ông John Budensiek - Cảnh sát trưởng hạt Martin, tay golf huyền thoại Tiger Woods đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn và gây ra tai nạn.

Chiếc xe của Tiger Woods bị lật sau vụ tai nạn. Ảnh: AP

Thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 27-3 (giờ địa phương) tại khu vực Jupiter Island, khi chiếc xe Range Rover do Tiger Woods điều khiển va chạm với một rơ-moóc. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phương tiện bị nghiêng hẳn sang một bên sau cú va chạm.

Theo cảnh sát, khi được phát hiện, Tiger Woods trong tình trạng uể oải và được cho là đã sử dụng dược phẩm hoặc chất gây ảnh hưởng trước khi lái xe. Ông không bị thương và đã bị đưa về nhà giam để tạm giữ theo quy định.

Trước mắt, Woods sẽ phải đối mặt với các cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra nồng độ cồn theo quy định.

Cuộc điều tra cho thấy huyền thoại 50 tuổi này đã lái xe một cách bất cẩn trong những giây phút trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Ông Budensiek nói, cuộc điều tra cho thấy: Ngay trước 2 giờ chiều, chiếc xe bán tải kéo theo một chiếc rơ moóc nhỏ đi về hướng bắc trên đường South Beach Road và đang rẽ vào một lối đi vào nhà. Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một chiếc Land Rover màu tối, đang cố gắng vượt qua anh ta với tốc độ cao.

Ông ấy đã cố gắng điều khiển xe tấp vào lề, nhưng chiếc Land Rover đã vượt ông ấy và va vào đuôi xe moóc, khiến xe nghiêng sang một bên rồi lật úp về phía cửa bên lái. Người lái chiếc Land Rover đó đã bò ra khỏi cửa bên phụ của xe và được xác định là ông Tiger Woods.

Đây không phải lần đầu tiên Tiger Woods vướng vào các sự cố liên quan đến lái xe. Năm 2017, ông từng bị bắt với cáo buộc tương tự và sau đó nhận tội lái xe bất cẩn.

Ngoài ra, tay golf này cũng từng gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2021 tại California, khiến ông phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và quá trình hồi phục kéo dài.

Giới chức địa phương nhận định chiếc xe của Tiger Woods di chuyển tốc độ cao trên tuyến đường dân cư trước khi xảy ra va chạm. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các yếu tố liên quan, bao gồm khả năng sử dụng thuốc hoặc chất kích thích ngoài cồn.

Hiện phía Tiger Woods và đại diện pháp lý chưa đưa ra bình luận chính thức. Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và tiến trình tố tụng tại địa phương.