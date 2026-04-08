Dự kiến Mỹ và Iran đàm phán trực tiếp vào ngày 10-4

Sáng 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Washington đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, trong thời gian đó hai bên sẽ đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó xác nhận sự chấp thuận của Tehran.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận các cuộc đối thoại với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10-4 tại Islamabad, Pakistan. Hai bên nhất trí thời gian đối thoại 15 ngày và có thể được kéo dài, nhằm thống nhất các chi tiết của đề xuất 10 điểm, trong đó có các điều khoản về eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt và rút lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ trong khu vực.
Về phía Israel, giới chức nước này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề ngừng bắn. Tuy nhiên, truyền thông Israel dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Israel là một phần trong lệnh ngừng bắn 2 tuần và nước này sẽ dừng tấn công Iran, khi các cuộc đàm phán ngoại giao được tiến hành.
Khi thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.
Đề xuất 10 điểm của Iran gồm:
1. Cam kết không xâm chiếm: Mỹ phải cam kết về mặt nguyên tắc trong việc đảm bảo không xâm chiếm Iran.
2. Kiểm soát eo biển Hormuz: Duy trì sự kiểm soát liên tục của Iran đối với eo biển Hormuz; thiết lập một nghị định thư quá cảnh an toàn tại eo biển Hormuz theo cách đảm bảo quyền chi phối của Iran theo nghị định thư đã thống nhất.
3. Quyền làm giàu uranium: Phải chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran.
4. Dỡ bỏ lệnh trừng phạt sơ cấp: Loại bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sơ cấp chống lại Iran.
5. Dỡ phong tỏa tất cả các tài sản và bất động sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.
6. Chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Hủy bỏ tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
7. Chấm dứt các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA): Hủy bỏ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA.
8. Bồi thường thiệt hại: Thanh toán các khoản bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra đối với Iran.
9. Rút quân đội Mỹ: Mỹ phải rút các lực lượng chiến đấu khỏi khu vực.
10. Chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận: Ngừng các hoạt động chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả các hành động chống lại lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Li Băng.