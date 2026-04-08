Dự kiến Mỹ và Iran đàm phán trực tiếp vào ngày 10-4

(GLO)- Mỹ và Iran sẽ tìm cách hoàn tất chi tiết thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có việc liên quan đến di chuyển qua eo biển Hormuz.

Sáng 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Washington đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, trong thời gian đó hai bên sẽ đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó xác nhận sự chấp thuận của Tehran.

Tổng thống Donald Trump họp báo về chiến sự Iran tại Nhà Trắng ngày 6-4. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận các cuộc đối thoại với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10-4 tại Islamabad, Pakistan. Hai bên nhất trí thời gian đối thoại 15 ngày và có thể được kéo dài, nhằm thống nhất các chi tiết của đề xuất 10 điểm, trong đó có các điều khoản về eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt và rút lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ trong khu vực.

Về phía Israel, giới chức nước này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề ngừng bắn. Tuy nhiên, truyền thông Israel dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Israel là một phần trong lệnh ngừng bắn 2 tuần và nước này sẽ dừng tấn công Iran, khi các cuộc đàm phán ngoại giao được tiến hành.

Khi thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.