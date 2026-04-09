Tin thế giới tối 9-4: Israel tuyên bố hạ sát cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah

(GLO)- Israel tuyên bố hạ sát cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah; Mỹ điều thêm 12 cường kích đến gần Iran; Ukraine 'xã hội hóa' lưới phòng không để đối phó UAV Nga; Ethiopia triệt phá đường dây buôn người với hơn 3.000 nạn nhân... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-4.

Israel tuyên bố hạ sát cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah

Israel tuyên bố đã hạ sát cháu trai kiêm cố vấn của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem trong cuộc không kích vào Beirut đêm 8-4.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công khu vực Beirut và hạ sát Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng và là cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem", IDF cho hay. Cuộc tấn công đã làm sập một phần tòa nhà nhiều tầng.

Khung cảnh hoang tàn tại khu phố al-Mazraa, thuộc thủ đô Beirut, Liban sau đòn không kích của Israel. Ảnh: AFP

Theo IDF, Harshi là "cộng sự thân cận và cố vấn riêng của ông Qassem, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành văn phòng cũng như đảm bảo an ninh cho thủ lĩnh Hezbollah".

Trong đêm 8/4, quân đội Israel cũng tấn công hai điểm vượt sông Litani được coi là "trọng yếu", vốn được Hezbollah sử dụng để vận chuyển "hàng nghìn vũ khí, rocket và bệ phóng" vào miền nam Liban. Khoảng 10 kho vũ khí, bệ phóng rocket và các sở chỉ huy của Hezbollah tại miền nam Liban cũng bị nhắm đến.

Mỹ điều thêm 12 cường kích đến gần Iran

Khoảng 12 cường kích của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran có nguy cơ sụp đổ.

Trang Aviationist đưa tin: Sau khi đến căn cứ Lakenheath của Anh vào cuối tháng 3, 12 chiếc A-10C Thunderbolt II thuộc Phi đoàn Tiêm kích 107 của Không quân Mỹ ngày 8-4 bắt đầu hướng về khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.

Cường kích A-10C Thunderbolt II. Ảnh: anninhthudo

Sau nhiều tuần đầy ắp các máy bay tiêm kích của Mỹ triển khai, Lakenheath hiện chỉ còn một số ít các chiếc F-15E Strike Eagle và F-22 Raptor.

Tổng cộng gần 50 máy bay, thuộc đội bay đồn trú thường trực của Lakenheath, đang được triển khai tới Trung Đông cùng với CENTCOM. Nhóm này gồm các chiếc F-15E Strike Eagle cũng như F-35A Lightning II

Ukraine 'xã hội hóa' lưới phòng không để đối phó UAV Nga

Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 9-4, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Myronenko cho biết các doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tự trang bị hệ thống phòng không, nhằm bảo vệ cơ sở của mình khỏi đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Quân nhân Ukraine cầm tên lửa phòng không vác vai tại tỉnh Mykolaiv hôm 30-3. Ảnh: AFP

16 doanh nghiệp đã được cấp phép gồm các công ty trong lĩnh vực năng lượng, vốn là mục tiêu bị tấn công thường xuyên, cũng như vận tải và an ninh. Họ sẽ tự túc về chi phí và nhân sự vận hành mạng lưới phòng không. Myronenko, kiến trúc sư trưởng của dự án, tuyên bố một số công ty đã bắn hạ được UAV Nga, sự việc đầu tiên diễn ra cách đây hai tuần.

Myronenko cho biết sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine phát thông báo, hàng chục nhóm đã liên hệ với giới chức để tham khảo về dự án.

Các công ty muốn tham gia chương trình sẽ phải trải qua quy trình cấp phép đặc biệt, trong đó có đảm bảo họ không liên hệ với Nga, trước khi được quyền mua vũ khí và huấn luyện nhân viên. Những doanh nghiệp này cũng phải tham gia hệ thống điều phối theo thời gian thực của không quân Ukraine.

Ethiopia triệt phá đường dây buôn người với hơn 3.000 nạn nhân

Cảnh sát Ethiopia thông báo đã bắt giữ một “đầu mối buôn người quốc tế nguy hiểm" cùng 9 đối tượng đồng phạm bị cáo buộc đưa trái phép hơn 3.000 người sang Libya, nơi các nạn nhân bị giam giữ làm con tin và trong một số trường hợp bị tra tấn, hãm hiếp, thậm chí sát hại.

Ảnh 6 trong 9 nghi phạm bị bắt trong vụ buôn người. Ảnh: shemelisdesta

Cụ thể, tuyên bố của cảnh sát Ethiopia đăng trên Facebook ngày 8-4 cho biết mạng lưới buôn người này đã bị điều tra từ năm 2018 và chuyên tuyển mộ thanh niên từ Ethiopia, Sudan, Eritrea, Djibouti, Kenya và Somalia với lời hứa đưa họ sang châu Âu qua ngả Libya.

Cảnh sát cho biết đường dây này vận hành 5 nhà kho tại Libya để giam giữ các nạn nhân, đồng thời ép gia đình họ phải nộp các khoản tiền chuộc lớn.

Tuyên bố của cảnh sát nêu rõ đường dây này đã “buôn bán trái phép hơn 3.000 người, giết hại hơn 100 người và cưỡng hiếp hơn 50 phụ nữ."

Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới này đã luân chuyển khoảng 20 triệu USD thông qua các hoạt động phạm pháp. Cảnh sát cũng cho biết cuộc điều tra đã làm lộ diện hơn 70 đối tượng buôn người lớn hoạt động tại Ethiopia và ở nước ngoài.

Hàn Quốc phạt nhà đấu giá Christie's vì làm rò rỉ dữ liệu cá nhân

Ngày 9-4, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết đã phạt nhà đấu giá Christie's (có trụ sở tại Anh) 287 triệu won (tương đương 193.600 USD) vì làm rò rỉ dữ liệu cá nhân liên quan đến các công dân của nước này.

Một phiên đấu giá của nhà Christie's. Ảnh: koreajoongangdaily

Theo ủy ban này, Christie's gần đây đã làm rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân của 620 người Hàn Quốc, bao gồm tên, địa chỉ và số đăng ký cư trú. Vụ việc này xảy ra sau khi một nhân viên của nhà đấu giá trên cho phép một đối tượng xấu truy cập hệ thống xử lý thông tin cá nhân của Christie's.

Ngoài việc làm rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân, Christie's cũng bị phát hiện không thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu thích hợp như mã hóa các dữ liệu về khách hàng khi lưu trữ. Ủy ban trên cho biết thêm đã không được thông báo sớm về vụ việc nêu trên, cho đến sau thời hạn chót 72 giờ.