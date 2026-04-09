Đóng cửa eo biển Hormuz trở lại, Iran dọa hủy lệnh ngừng bắn

(GLO)- Trước tình hình Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Iran tuyên bố đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn.

Thông tin trên do hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa ra. Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã nêu vấn đề Israel "vi phạm lệnh ngừng bắn" ở Lebanon với bên trung gian hòa giải Pakistan.

Tại eo biển Hormuz, việc lưu thông của tàu thuyền đã bị đình chỉ trở lại.

Vị trí Israel, Lebanon, Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: BBC

Israel cho rằng Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn và quân đội của họ đã thực hiện "cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu xung đột" trên khắp Lebanon trong ngày 8-4. Họ nói đây là một phần của chiến dịch mới có tên gọi Bóng tối vĩnh cửu, nhằm vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah ở miền nam và đông Lebanon, cũng như ở Beirut. Cuộc tấn công này khiến ít nhất 112 người chết và khoảng 800 người bị thương.

Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh các cuộc không kích của Israel tại Lebanon là "một cuộc giao tranh riêng rẽ". Ông Trump nói rằng lực lượng Hezbollah "không thuộc phạm vi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran".