Tin thế giới sáng 9-4: Israel tấn công Liban, hơn 250 người thiệt mạng

(GLO)- Israel tấn công Liban, hơn 250 người thiệt mạng; Iran “ra tối hậu thư” với Mỹ khi lệnh ngừng bắn bị đe dọa; Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS; Indonesia siết chặt kiểm soát khai thác dầu khí... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-4.

Israel tấn công Liban, hơn 250 người thiệt mạng

Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố, Israel phát động chiến dịch mà họ gọi là “Bóng tối vĩnh cửu”, tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Liban trong vòng 10 phút.

Đây là đợt không kích phối hợp lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự được nối lại vào ngày 2-3.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường một tòa nhà đổ nát sau đòn tập kích của Israel vào Beirut, Lebanon ngày 8-4. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công nhằm vào những khu dân cư và thương mại đông đúc tại trung tâm thủ đô Beirut mà không có cảnh báo trong giờ cao điểm, đồng thời có thêm các đợt không kích tại thung lũng Bekaa và miền Nam Liban.

Bộ Y tế Liban cho biết hơn 250 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương trên toàn quốc.

Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội Liban Haneed Sayed gọi đây là “một bước ngoặt rất nguy hiểm”, nói với hãng AP của Mỹ rằng các cuộc không kích “đã đánh thẳng vào trung tâm Beirut”, nơi một nửa số người phải di dời trong nước đang trú ẩn.

Về phần mình, Tổng thống Trump coi chiến dịch của Israel tại Liban là “một cuộc đụng độ riêng biệt”, trong khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Liban “không nằm trong lệnh ngừng bắn đã được truyền đạt tới các bên liên quan”.

Iran “ra tối hậu thư” khi lệnh ngừng bắn với Mỹ có nguy cơ đổ vỡ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa đưa ra yêu cầu Mỹ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục xung đột thông qua Israel hoặc một lệnh ngừng bắn.

“Các điều khoản ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là rõ ràng và dứt khoát: Mỹ phải lựa chọn ngừng bắn hoặc tiếp tục xung đột thông qua Israel. Họ không thể có cả 2. Thế giới đang chứng kiến các cuộc tấn công tại Li Băng. Quả bóng đang nằm trên sân của Mỹ, và thế giới đang theo dõi liệu họ có hành động theo các cam kết của mình hay không”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội vào ngày 8-4.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vì Israel tiếp tục tấn công vào Liban, điều mà họ cho rằng vi phạm thỏa thuận.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết lệnh ngừng bắn tại Li Băng là một trong những điều kiện then chốt trong kế hoạch 10 điểm của Tehran nhằm đảm bảo chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố sẽ "trừng phạt Israel vì những hành động đã gây ra ở Liban và việc vi phạm điều khoản ngừng bắn".



Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 200 nghi phạm IS sau vụ nổ súng gần Lãnh sự quán Israel

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8-4 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 200 nghi phạm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô toàn quốc.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường sau khi nghe tiếng súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7-4. Ảnh: Reuters

Thông báo trên được Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek công bố trên mạng xã hội X ngày 8-4 một ngày sau vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng gần Lãnh sự quán Israel ở Istanbul, đô thị lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Akin Gurlek cho biết, các thủ tục pháp lý đối với các nghi phạm đã được khởi động, trong khi chiến dịch chống IS sẽ diễn ra chặt chẽ.

Trong vụ nổ súng gần lãnh sự quán Israel ở Istanbul hôm 7-4, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt chết 1 nghi phạm và bắn bị thương 2 phần tử khác. Một số nguồn tin nhận định vụ tấn công do IS tiến hành. Tuy nhiên, danh tính các nghi phạm cũng như tên gọi của tổ chức vũ trang liên quan, chưa được công bố.

Indonesia siết chặt kiểm soát khai thác dầu khí

Chính phủ Indonesia đang gấp rút thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn hoạt động khoan dầu trái phép và siết chặt quản lý các giếng dầu không được cấp phép trên toàn quốc.

Một giếng dầu ở Indonesia. Ảnh: Pertamina

Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Quốc gia Indonesia, Thiếu tướng Mohammad Irhamni cho biết việc thành lập lực lượng đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường dự trữ và tối ưu hóa nguồn cung trong nước.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung quản lý và xử lý các giếng dầu trái phép tại một số khu vực trọng điểm như Sumatra và Kalimantan - nơi tình trạng khai thác tự phát diễn ra trong thời gian dài.