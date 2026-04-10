Tin thế giới tối 10-4: Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

(GLO)- Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel; Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ; Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế; Myanmar công bố chính phủ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-4.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6-2025.

Một mỏ khí Iran bị tập kích. Ảnh: AP

Số liệu được người đứng đầu Tổ chức Y học Pháp lý của Iran, ông Abbas Masjedi, công bố và các nguồn tin Iran trích dẫn sáng 10-4. Tuy nhiên, số liệu không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Chính phủ Iran cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel cùng ngày thông tin các cuộc tấn công nhằm vào nước này kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28-2 đã khiến 7.527 người bị thương. Cơ quan này không công bố số người thiệt mạng. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy tổng số người thiệt mạng tại Israel là 33 người, đều do các đợt tấn công tên lửa từ Iran.

Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ

Các biện pháp an ninh đặc biệt trước thềm cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã biến thủ đô Pakistan thành khu vực gần như bị phong tỏa.

Một tuyến đường bị phong tỏa ở Islamabad ngày 10-4. Ảnh: AP

Giới chức đã cấm đường Old Airport và bố trí thùng container, dây thép gai chặn mọi ngả đường hướng tới căn cứ không quân Nur Khan.

Khách sạn Serena, nằm cạnh Bộ Ngoại giao trong khu vực an ninh nghiêm ngặt của thủ đô, được cho là nơi lưu trú của cả phái đoàn Mỹ và Iran khi tới đây đàm phán. Khách sạn đã thông báo cho tất cả khách phải trả phòng trước ngày 8-4 vì địa điểm này đã được "trưng dụng cho sự kiện quan trọng".

Chính phủ Pakistan vẫn giữ kín thông tin, không xác nhận địa điểm tổ chức đàm phán. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết đàm phán bắt đầu vào ngày 10-4, nhưng Nhà Trắng sau đó nói cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra vào 11-4.

Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 10-4 cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, đang có chuyến thăm Mỹ để thảo luận các vấn đề kinh tế.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga và người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, phát biểu trước giới truyền thông trong Đại hội Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga tại Moscow, Nga, ngày 26-3-2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Peskov, chuyến thăm này không liên quan đến đàm phán về xung đột tại Ukraine và không đồng nghĩa với việc nối lại các cuộc tiếp xúc về vấn đề này. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh ông Dmitriev hiện phụ trách nhóm công tác về kinh tế và tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ này.

Ông Kirill Dmitriev, người cũng là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), được xem là một trong những đầu mối trao đổi giữa Moskva và Washington trong thời gian gần đây. Theo một số nguồn tin, ông thúc đẩy các đề xuất nhằm nới lỏng trừng phạt do Mỹ áp đặt đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế giữa Nga và Mỹ.

Myanmar công bố chính phủ mới

Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 10-4 thông báo thành lập chính phủ mới gồm 30 bộ.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV), ông Tin Aung San được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Ông Mya Tun Oo được giao phụ trách đồng thời hai bộ là Bộ Giao thông vận tải và Bộ Phát triển số và Truyền thông.

Các bộ trưởng nội các mới được bổ nhiệm của Myanmar tập trung để tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ tại Quốc hội Liên bang ở Naypyitaw, Myanmar, thứ Sáu, ngày 10-4-2026. Ảnh: AP

Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.

Các quyết định thành lập chính phủ và hội đồng trên do Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ký ban hành. Ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw trong sáng 10-4.

Trung Quốc gỡ bỏ hàng chục nghìn video “chỉnh sửa bằng AI”

Cơ quan quản lý phát thanh và truyền hình Trung Quốc đã gỡ bỏ hàng chục nghìn video được chỉnh sửa bằng AI và xử phạt nhiều tài khoản như một phần trong chiến dịch nhằm hạn chế các nội dung trực tuyến bất hợp pháp.

Cảnh phim truyền hình "Tam Quốc Diễn Nghĩa" và "Tây Du Ký" bị chỉnh sửa bằng AI. Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc.

Tổng cục Phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết, chiến dịch kéo dài một tháng được phát động vào tháng 1 năm nay, nhằm vào các video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa các bộ phim truyền hình kinh điển, bao gồm các bản chuyển thể của “Tứ đại danh tác” tức 4 bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc, gồm Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, cũng như các tác phẩm có chủ đề lịch sử và cách mạng.

Theo cơ quan này, hơn 23.000 video vi phạm đã bị gỡ bỏ và hơn 100 tài khoản đã bị xử phạt trong chiến dịch này. Cơ quan này cũng cho biết, các nhà chức trách đã xóa bỏ một số video hoạt hình “kiểu giáo phái”.

CTổng cục Phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, đã chỉ thị các nền tảng tăng cường quy trình kiểm duyệt nội dung, cải thiện khả năng giám sát và tiến hành kiểm tra định kỳ để ngăn chặn sự lan truyền của các nội dung tương tự, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của công nghệ AI, thắt chặt giám sát việc sản xuất và phân phối nội dung, tăng cường định hướng giá trị, xây dựng tuyến phòng thủ an ninh văn hóa vững chắc, thanh lọc hệ sinh thái nghe nhìn trực tuyến, tạo môi trường trong sạch cho sáng tạo nghệ thuật phát thanh và truyền hình.