Tin thế giới sáng 12-4: Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan

(GLO)- Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan; Hai tàu khu trục Mỹ tới eo biển Hormuz rà phá thủy lôi của Iran; FPV cảm tử Nga thiêu cháy pháo tự hành của Ukraine ở Sumy ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-4.

Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan

Ngày 11-4, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong khuôn khổ cuộc gặp 3 bên hiếm hoi, với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng quân đội nước chủ nhà.

Tham dự cuộc đàm phán có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Áp phích về đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan, ngày 11-4. Ảnh: AP.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Iran đã có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif trong khuôn khổ đàm phán gián tiếp.

Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran đưa tin, trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Liban.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ là bước đệm để hướng tới hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.

Hai tàu khu trục Mỹ tới eo biển Hormuz rà phá thủy lôi của Iran

Ngày 11/4, CENTCOM cho biết hai tàu khu trục USS Frank E. Peterson (DDG-121) và USS Michael Murphy (DDG-112) hoạt động tại Vịnh Ba Tư trong khuôn khổ chiến dịch rộng hơn nhằm xử lý các quả thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải.

Iran tuyên bố sẽ giữ nguyên trạng eo biển Hormuz cho đến khi đạt được khuôn khổ chung để tiếp tục đàm phán với Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay Tư lệnh CENTCOM, Brad Cooper, tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi bắt đầu thiết lập một tuyến hàng hải mới an toàn và sẽ sớm chia sẻ tuyến này với ngành hàng hải để thúc đẩy lưu thông thương mại tự do”.

Các lực lượng bổ sung, bao gồm phương tiện không người lái dưới nước, dự kiến sẽ tham gia chiến dịch trong những ngày tới.

Báo The Wall Street Journal, dẫn lời ba quan chức Mỹ, xác nhận hoạt động này là một nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải và không ghi nhận sự cố nào. Các tàu cũng không hộ tống tàu thương mại.

Trong khi đó, phía Iran đưa ra phiên bản hoàn toàn khác. Hãng tin Fars có liên hệ với IRGC cho biết một tàu khu trục Mỹ xuất phát từ cảng Emirati ở Fujairah đã phải quay đầu khi lực lượng vũ trang Iran phát cảnh báo.

Israel tiếp tục tấn công Iran

Lãnh đạo Chính phủ Israel tối 11-4 khẳng định cuộc chiến mà nước này và Mỹ phát động chống Iran vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran.

Tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Iran được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra đúng thời điểm Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán tại Pakistan. Ông Netanyahu nhấn mạnh chiến dịch tập kích chống Iran vẫn chưa kết thúc, dù Israel đã đạt được những thành quả lịch sử. Vì vậy, các cuộc tấn công vào Iran sẽ tiếp tục được tiến hành.

Israel tiếp tục tấn công Iran. Ảnh: Reuters

Cũng trong tuyên bố, Thủ tướng Israel một lần nữa bảo vệ quyết định phát động cuộc chiến Iran bằng lập luận rằng Tehran đã tiến rất gần đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Netanyahu, nếu Israel không mở chiến dịch không kích vào Iran tháng 6-2025, Tehran có thể đã sở hữu được vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, không quân Israel tăng cường tấn công miền Nam Liban khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong 24 giờ qua, trong đó có các bệ phóng tên lửa.

FPV cảm tử Nga thiêu cháy pháo tự hành của Ukraine ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-4 đưa tin, các đơn vị trinh sát của nước này đã phát hiện nơi Kiev triển khai pháo tự hành 2S22 Bohdana trong một khu rừng tại tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine. Ngay sau đó, các lực lượng Moscow đã điều động một số FPV cảm tử đến tập kích khí tài của đối phương.

Trong đoạn video do hãng thông tấn TASS đăng tải, các FPV Nga lần lượt tấn công vào những phần trọng yếu của hệ thống pháo như đầu xe tải, thân pháo và thùng dầu. Các đòn tấn công của FPV cảm tử của Nga đã khiến pháo Ukraine cháy lớn.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo trang tin quân sự Militarnyi, 2S22 Bohdana là pháo tự hành bánh lốp được quân đội Ukraine đưa vào biên chế trong năm 2022. 2S22 sử dụng đạn pháo cỡ 155mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tầm bắn của 2S22 với đạn thường và đạn tăng tầm lần lượt là 42km và 60km.

Thái Lan triển khai gói cứu trợ người dân đối phó với giá năng lượng tăng

Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn nhằm kiềm chế lạm phát, bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông đe dọa tăng trưởng.

Một trạm xăng ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Chính phủ Thái Lan đã phân bổ ngân sách trung ương hơn 7,74 tỷ baht (khoảng 241 triệu USD) để hỗ trợ người dân đối phó với giá năng lượng tăng, trợ cấp chi phí vận chuyển và triển khai các sáng kiến giảm chi phí sinh hoạt trên cả nước.

Trong thông báo ngày 11-4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết gói cứu trợ được thiết kế để ngăn chặn nguy cơ đình lạm bằng cách cân bằng trợ cấp trực tiếp của nhà nước với việc bơm tín dụng mạnh cho ngành công nghiệp. Đình lạm xảy ra khi tăng trưởng trì trệ trong khi lạm phát tăng cao.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, Chính phủ Thái Lan tăng trợ cấp hằng tháng cho 13,22 triệu người hưởng thẻ phúc lợi nhà nước, đồng thời nâng giới hạn chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu từ 300 lên 400 baht (khoảng 11 USD)/tháng, có hiệu lực từ ngày 13-4.