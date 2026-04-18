Eo biển Hormuz được Iran mở hoàn toàn, ông Trump nói cảm ơn

(GLO)- Nhờ lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon, phía Iran thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các tàu cần di chuyển theo lộ trình mà Cục Cảng biển và Hàng hải Iran công bố trước đó. Đây là lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại luồng chính của tuyến hàng hải này.

Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ) ở eo biển Hormuz do IRGC công bố ngày 9-4. Ảnh: IRGC

Sau thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lập tức đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hoan nghênh động thái của Iran. "Iran vừa thông báo rằng eo biển đã hoàn toàn mở cửa và sẵn sàng cho việc lưu thông tự do. Cảm ơn”.

Trước đó, Israel và Lebanon chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Thỏa thuận được thúc đẩy sau các cuộc điện đàm của ông Trump với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng các lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau tại Nhà Trắng để hướng tới hòa bình giữa hai quốc gia.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ 13-4 ngay sau khi cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ.

Hải quân Mỹ cho biết: Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền kiểm tra và khám xét của bên tham chiến".

Các mặt hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm.