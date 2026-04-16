Tổng thống Donald Trump bác đề xuất dừng làm giàu uranium trong 5 năm của Iran

(GLO)- Trước phản hồi sẽ tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm của Iran, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã bác bỏ.

Trước đó, trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan Mỹ đã yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium trong 20 năm và đưa số uranium đã được làm giàu ở mức cao ra khỏi nước này. Song, Tehran tuyên bố số nhiên liệu này phải để ở Iran, nhưng sẽ được pha loãng đáng kể để không thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ đề xuất 20 năm, Iran chỉ chấp nhận 5 năm trong việc tạm dừng làm giàu uranium. Trong ảnh là cơ sở làm giàu uranium Natanz, cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 300km về phía nam. Ảnh: AFP

Hiện có nhiều cuộc thảo luận về việc Mỹ - Iran sẽ tiến hành một cuộc đàm phán trực tiếp nữa. Tuy nhiên, quan chức hai bên đều cho hay kế hoạch trên chưa được quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đã nhận được cuộc gọi từ Iran vào sáng cùng ngày, trong đó Tehran bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Washington cũng sẵn sàng tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.