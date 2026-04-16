Tổng thống Donald Trump bác đề xuất dừng làm giàu uranium trong 5 năm của Iran

P.V (Theo Nhân Dân, Báo Tin Tức)

(GLO)- Trước phản hồi sẽ tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm của Iran, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã bác bỏ.

Trước đó, trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan Mỹ đã yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium trong 20 năm và đưa số uranium đã được làm giàu ở mức cao ra khỏi nước này. Song, Tehran tuyên bố số nhiên liệu này phải để ở Iran, nhưng sẽ được pha loãng đáng kể để không thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ đề xuất 20 năm, Iran chỉ chấp nhận 5 năm trong việc tạm dừng làm giàu uranium. Trong ảnh là cơ sở làm giàu uranium Natanz, cách thủ đô Tehran, Iran khoảng 300km về phía nam. Ảnh: AFP

Hiện có nhiều cuộc thảo luận về việc Mỹ - Iran sẽ tiến hành một cuộc đàm phán trực tiếp nữa. Tuy nhiên, quan chức hai bên đều cho hay kế hoạch trên chưa được quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đã nhận được cuộc gọi từ Iran vào sáng cùng ngày, trong đó Tehran bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Washington cũng sẵn sàng tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

Có thể bạn quan tâm

Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

(GLO)- Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel; Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ; Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế; Myanmar công bố chính phủ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-4.

